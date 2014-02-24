Киллера ранили во время убийства Вороненкова

Появились новые подробности громкого убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. По информации полиции стрелявший в политика киллер был ранен. Как сообщил советник главы МВД Украины, на данный момент личность убийцы Вороненкова устанавливается, он был ранен охранником экс-депутата и сейчас находится в больнице, передает Life.ru. Киллер находится под охраной, ему оказывается срочная медицинская помощь, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Он подчеркнул, что не знает, в каком состоянии находится преступник. Также установлено, из какого оружия стрелял киллер – это пистолет ТТ. По мнению Крищенко, расправа над депутатом была спланирована. "Естественно заказное (убийство – прим.ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", – цитирует РИА главу полиции. На месте работают правоохранители и медики. По последним данным, прозвучало не менее семи выстрелов. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко вызвал главу Службы безопасности Василия Грицака, пишет Russia Today. Напомним, инцидент произошел днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный застрелил двух человек, один из которых оказался российским экс-депутатом Денисом Вороненковым. В украинской столице экс-депутат и его супруга Мария Максакова оказались в конце прошлого года. В России же против Вороненкова были выдвинуты обвинения в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»
В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»
Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»