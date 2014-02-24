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Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

18 января 2017, среда, 21:13 – ИА СОЧИ-24

Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы.
В
связи с нахождением автомобиля злоумышленников, объявленный в городе план
"Перехват" был отменен. Розыск причастных к преступлению продолжается.
Преступники оставили Mercedes на Пятницком шоссе. "Для розыска и задержания
подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия,
предусмотренные планом "Перехват", в ходе которых иномарка,
предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была
найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", – цитирует представителя столичного
главка полиции Life.ru. Кроме того, в Сети появилось новое видео, касающееся происшествия. На нем показано, как правоохранители осматривают Lexus, в котором расстреляли бизнемена в центре Москвы. Отметим, в
правоохранительных органах выдвинули версию о том, что произошедшее – дело рук
киллера, работавшего по заказу. Установлено, что в результате нападения в
центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов.Как писали Dni.ru, по предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в
голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. По факту покушения на
бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и
"Незаконный оборот оружия".

Напомним, трагедия
произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на
внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь.
В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему
в голову.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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