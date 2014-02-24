

В центре Москвы насмерть замерз мужчина сегодня, 22:16 Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы..»

Джордж Буш-старший попал в реанимацию сегодня, 22:00 Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться..»

На покупку алкоголя введут новые ограничения сегодня, 21:45 Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»

Названы первые указы Трампа сегодня, 21:31 Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность..»



Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus сегодня, 21:13 Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»

"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена сегодня, 20:46 Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»

На юго-западе Москвы ограбили ломбард сегодня, 20:45 Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда..»

Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена сегодня, 20:13 Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»