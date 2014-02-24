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Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
18 января 2017, среда, 21:13 – ИА СОЧИ-24
В
связи с нахождением автомобиля злоумышленников, объявленный в городе план
"Перехват" был отменен. Розыск причастных к преступлению продолжается.
Преступники оставили Mercedes на Пятницком шоссе. "Для розыска и задержания
подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия,
предусмотренные планом "Перехват", в ходе которых иномарка,
предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была
найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", – цитирует представителя столичного
главка полиции Life.ru. Кроме того, в Сети появилось новое видео, касающееся происшествия. На нем показано, как правоохранители осматривают Lexus, в котором расстреляли бизнемена в центре Москвы. Отметим, в
правоохранительных органах выдвинули версию о том, что произошедшее – дело рук
киллера, работавшего по заказу. Установлено, что в результате нападения в
центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов.Как писали Dni.ru, по предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в
голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. По факту покушения на
бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и
"Незаконный оборот оружия".
Напомним, трагедия
произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на
внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь.
В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему
в голову.
Источник:
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