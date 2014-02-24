Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа

1 марта 2017, среда, 09:01 – ИА СОЧИ-24



Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа

Президента США Дональда Трампа критикуют за то, что он игнорирует угрозу со стороны России. В отличие от большинства американских политиков, глава Соединенных Штатов гораздо сильнее обеспокоен ядерным потенциалом Северной Кореи.Представитель Демократической партии США Стивен Бешир прокомментировал речь Дональда Трампа перед конгрессом. Он считает, что американский президент объявил войну беженцам, в то время как ему стоило бы обеспокоиться угрозой со стороны России."Из-за его подхода мы в меньшей безопасности, и это должно беспокоить каждого свободолюбивого американца", – заявил Бешир. "Президент Трамп игнорирует серьезные угрозы нашей национальной безопасности со стороны России, не являющейся нашим другом. При этом он враждует с нашими союзниками, друзьями в этом опасном мире, с которыми мы сражались бок о бок", – сказал демократ.Также Стивен Башир назвал "безумием" разрушение американской демократии путем борьбы со всеми, кто не доволен его действиями, сообщает ABC News. "Президенту Трампу нужно понять, что люди могут не соглашаться с ним время от времени, и это не делает их его врагами", – заключил политик, намекнув на "войну" между лидером страны и рядом СМИ.Однако все это, кажется, сейчас мало беспокоит Дональда Трампа. Настоящей угрозой национальной безопасности США он считает КНДР, передает CNN. Отвечая на вопрос "безумен ли лидер Серевной Кореи Ким Чен Ын, или же он хороший стратег?", глава Соединенных Штатов заявил, что тот "может быть сумасшедшим". Напомним, американский президент уже неоднократно высказывал свою обеспокоенность ядерным вооружением Северной Кореи. Слова Трампа о возможном безумии Ким Чен Ына лишний раз показывают страх администрации перед необузданной угрозой. Глава Соединенных Штатов даже призвал Китай к сотрудничеству в "решении проблему КНДР", сообщает CNN.

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