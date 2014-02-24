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Киргизия открестилась от питерского террориста

4 апреля 2017, вторник, 19:44 – СОЧИ-24

Киргизия открестилась от питерского террориста
Киргизия открестилась от питерского террориста
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство.
Как рассказала пресс-секретарь посольства Киргизии Гульбарчын Байымбетова, подозреваемый никогда не имел гражданства их страны, несмотря на то, что родился там, передает Life.ru. "Он уехал в Россию еще шесть-семь лет тому назад, а когда достиг возраста 16 лет, получил первый паспорт российский здесь. Уроженец, но гражданства Киргизии не получил", – уточнила она. Как выяснилось, российский паспорт Джалилову было получить достаточно просто благодаря тому, что его отец также является гражданином России, пишет "Московский комсомолец". Как подчеркивают специалисты из миграционной службы, для этого требуется минимальный набор документов, которые можно собрать за несколько дней. "Процедура получения российского гражданства детям от 14 до 16 лет, один из родителей которых является гражданином России, значительно упрощена", – подчеркнули в одном из районных отделений УФМС. Кроме того, процедура получения гражданства могла быть во многом упрощена и благодаря тому, что проходила она не в петербургском отделении, где пришлось бы стоять в длинных очередях, а в генконсульстве России в Оше. Напомним, предположительно именно 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов взорвал на себе бомбу на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате трагедии погибли 14 человек, более 50 ранены.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:44
Киргизия открестилась от питерского террориста

Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»

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В центре Петербурга из-за угрозы взрыва оцепили автобус

Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы полиция оцепила автобус..»

сегодня, 21:59
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

сегодня, 19:44
Киргизия открестилась от питерского террориста

Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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