"Киргизской Божене Рынске" устроили травлю

Преподавателя медицинской академии Киргизии Таттыгуль Дооталиеву подвергли настоящей травле после того, как она опубликовала в соцсетях циничные посты о жертвах крушения Boeing-747 под Бишкеком. Девушку уже уволили с работы и забрали для дальнейших разбирательств в Госкомитет нацбезопасности страны (ГКНБ). По некоторым данным, Дооталиева агрессивно отреагировала на погибших в результате крушения самолета. Так, она назвала трагедию "естественным отбором", "чисткой нации" и заявила, что пусть жители поселка, на который упал самолет, отправляются обратно "к себе на юг и там живут". Циничные слова девушки вызвали огромный резонанс в соцсетях. Пользователи с гневом осудили преподавательницу и потребовали наказать. Кроме того, из-за своего поступка Дооталиеву прозвали в интернете "Киргизской Боженой Рынской", вспомнив. как российская журналистка цинично отозвалась о коллегах, погибших при крушении Ту-154 в Сочи. На фоне скандальных событий девушка была уволена из Кыргызской Государственной медицинской академии (КГМА), где она преподавала и училась в аспирантуре, сообщает Sputnik. Кроме того, Дооталиеву забрали для разбирательств спецслужбы. "В процессе проверки ее публикаций в социальной сети Facebook выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды", – рассказали в госкомитете. На данный момент, органы ГКНБ продолжают выяснять все подробности инцидента, назначены необходимые экспертизы, передает KNews.ru. Тем временем, сама девушка заявляет, что не имеет никакого отношения к оскорбительным постам. Как ранее писали Dni.Ru, грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в понедельник утром в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас на севере Киргизии. Самолет вылетел за ее пределы и упал на поселок Дача-Суу. В результате крушения, погибли более 30 человек. Полностью или частично разрушены 32 частных дома.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»