Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

16 января 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

Пожилой китаец проснулся в гробу на собственных похоронах. Он спал настолько долго, что родные сочли его мертвым.Инцидент произошел в китайском уезде Цзюньляньпровинции Сычуань, сообщает Mirror. Сын "покойного" заявил, что его отец "перестал дышать" и что у него были "холодные руки и ноги", поэтому он и его родственники признали 75-летнего пенсионера мертвым.На самом деле мужчина был физически истощен, в связи с чем он много спал. Он проснулся спустя восемь часов после начала траурной церемонии. Отметим, что на подготовку похорон ушло несколько дней.Проснувшись, пенсионер увидел вокруг себя траурные украшения. "Что происходит? Вы готовите мои похороны?" – спросил мужчина у гостей церемонии.Дети пенсионера вскоре вытащили его из гроба и положили обратно в постель, извинившись за возникшую путаницу. Пожилой китаец уже на протяжении двух дней страдает слабостью и почти не ест.Напомним, в декабре 2016 года житель польского города Каменна-Гура Камиль потерял сознание на вечеринке,выпив несколько стаканов водки. Друзья 25-летнего мужчины доставили его в больницу, где медики признали его мертвым и отправили в морг. На следующее утро протрезвевший "мертвец" проснулся и потребовал у персонала одеяло.

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