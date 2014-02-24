Китай напугал мир бэби-бумом

23 января 2017, понедельник, 09:44 – ИА СОЧИ-24



Китай напугал мир бэби-бумом

Через год после отмены политики одного ребенка в КНР резко выросла рождаемость. Власти страны планируют к 2020 году достигнуть численности населения в 1,42 миллиарда человек.Похоже, в ближайшем будущем миру грозит перенаселение за счет активно размножающихся китайцев. Доклад правительственного чиновника из КНР показал, что к 2017 году численность населения страны выросла до наивысших показателей с 2000-го, пишет Lenta.ru. Согласно документу, за 2016 год в Поднебесной на свет появились 17,6 миллиона новых жителей. В 2011-2015 годах рожали не так активно – ежегодный прирост населения был меньше на 1,4 миллиона. Власти Китая связали положительную динамику с изменениями в законодательстве, принятыми в 2015 году. Напомним, что с 1 января 2016 года гражданам разрешили иметь больше одного ребенка. Один из руководителей Национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР Ян Вэньчжуан подчеркнул, что число женщин детородного возраста снизилось на пять миллионов. Снятие запрета на ограничение рождаемости стало своевременным и эффективным шагом, уверен он. По словам чиновника, в течение ближайших трех лет число способных к деторождению женщин ежегодно будет сокращаться на пять миллионов. Власти планируют стимулировать рождаемость и держать планку на уровне 17-20 миллионов детей в год.Не исключено, что к концу 2020 года численность населения Поднебесной увеличится до 1,42 миллиарда человек. К концу 2015-го этот показатель составлял 1,37 миллиарда. Амбициозные демографические планы Китая могут привести к тому, что доля граждан этой страны составит 25% населения Земли. По прогнозам специалистов, к 2024 году на планете будут жить примерно восемь миллиардов человек.

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