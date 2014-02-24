Китаянка родила в 64 года

Жительница китайской провинции Цзилинь родила здорового ребенка в 64 года. Таким образом женщина побила возрастной рекорд репродуктивной способности в стране. Решиться стать матерью в столь позднем возрасте китаянку заставило горе. Недавно она потеряла своего единственного ребенка, после чего они с мужем решили вновь стать родителями. Однако забеременеть пожилой женщине естественным образом не удалось. Пришлось делать экстракорпоральное оплодотворение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sina. Роды прошли 28 декабря, в одной из больниц города Чанчунь. Медиков поразило то, что у пожилой матери родился абсолютно здоровый ребенок, что бывает крайне редко. Отметим, что в 2015 году 60-летняя москвичка Галина Шубенина родила здорового ребенка. Женщине было сделано кесарево сечение, операция прошла гладко. Девочка родилась весом 2,83 килограмма и имела рост 49 сантиметров.Пенсионерка призналась, что стать матерью решила после смерти своего единственного ребенка от первого брака. Второй муж Галины поддержал ее желание. При этом супруги так и не раскрыли способ, с помощью которого была зачата их дочь. Гинеколог, сопровождавший беременность москвички, подчеркнул, что она – здоровая женщина, активно занимающаяся спортом.
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»