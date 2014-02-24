ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

31 января 2017, вторник, 21:44 – ИА СОЧИ-24

Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка.
Зрителей мероприятия позабавило, как киевский градоначальник начал
изъясняться на английском языке. Особенно трудно бывшему боксеру пришлось с
произношением.
Временами речь Кличко
казалась несвязным и непонятным набором слов. Однако суть он выразил понятно, констатировав,
что все любят музыку и он уверен, что она может объединить мир. "Она вызывает
восхищение и делает всех добрее", – заявил со сцены мэр Киева.
Перед началом жеребьевки "Евровидения", которая прошла
в мэрии Киева, Виталий Кличко получил символические ключи песенного конкурса от
своей коллеги из Стокгольма Евы Луизы Эрландссон. По итогам жеребьевки Россия
выступит во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал "Евровидения"
состоится 13 мая.
Отметим, что Виталий
Кличко не впервые радует мир забавными перлами. Так, он выставил себя на
посмешище, пожаловавшись на горожан за то, что они "просыпаются без
разрешения". "В прошлые годы, когда киевляне
просыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и
следствием этого сейчас является отсутствие доверия", – сказал он.
Как писали Dni.ru, математический пример от бывшего спортсмена, озвученный им после
посещения таможни уже в 2016 году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые
были на таможне.13 из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.