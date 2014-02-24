Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

31 января 2017, вторник, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка.Зрителей мероприятия позабавило, как киевский градоначальник начализъясняться на английском языке. Особенно трудно бывшему боксеру пришлось спроизношением.Временами речь Кличкоказалась несвязным и непонятным набором слов. Однако суть он выразил понятно, констатировав,что все любят музыку и он уверен, что она может объединить мир. "Она вызываетвосхищение и делает всех добрее", – заявил со сцены мэр Киева.Перед началом жеребьевки "Евровидения", которая прошлав мэрии Киева, Виталий Кличко получил символические ключи песенного конкурса отсвоей коллеги из Стокгольма Евы Луизы Эрландссон. По итогам жеребьевки Россиявыступит во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал "Евровидения"состоится 13 мая.Отметим, что ВиталийКличко не впервые радует мир забавными перлами. Так, он выставил себя напосмешище, пожаловавшись на горожан за то, что они "просыпаются безразрешения". "В прошлые годы, когда киевлянепросыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, иследствием этого сейчас является отсутствие доверия", – сказал он.Как писали Dni.ru, математический пример от бывшего спортсмена, озвученный им послепосещения таможни уже в 2016 году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которыебыли на таможне.13 из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".

СОЧИ 24