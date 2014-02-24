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Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
28 февраля 2017, вторник, 08:59 – ИА СОЧИ-24
"Он устал от времени,
с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под
мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил
эксплуатации", – заявил Кличко в эфире телеканала "112 Украина".
Интернет-пользователи тут же подхватили эту фразу. В свою очередь градоначальник стал героем мемов. Некоторые припомнили его прежние высказывания.
"Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами", -
пошутили в Twitter.
Кто-то предположил, что путепровод "устал от
мэра". Многие выразили недовольство работой чиновника. "Хотелось,
чтобы и Кличко устал", – написал один из пользователей.
Часть Шулявского путепровода, расположенного в одном из
центральных районов Киева, обрушилась вечером 27 февраля. В результате
инцидента никто не пострадал, был поврежден стоявший под мостом автомобиль. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали,
частично ограничено.
Добавим, что мост над проспектом
Победы уже несколько лет считается аварийным. Его бетонные конструкции были
повреждены при пожарах в ларьках, находившихся внизу. Ремонт несколько
раз откладывался, путепровод держался на временных металлических
опорах.
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