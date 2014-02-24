Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева

28 февраля 2017, вторник, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева

В украинской столице обвалилась часть Шулявского путепровода. Прибывший на место происшествия киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что мост "устал от времени". Фраза градоначальника взорвала Сеть."Он устал от времени,с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, подмостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правилэксплуатации", – заявил Кличко в эфире телеканала "112 Украина".Интернет-пользователи тут же подхватили эту фразу. В свою очередь градоначальник стал героем мемов. Некоторые припомнили его прежние высказывания."Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами", -пошутили в Twitter.Кто-то предположил, что путепровод "устал отмэра". Многие выразили недовольство работой чиновника. "Хотелось,чтобы и Кличко устал", – написал один из пользователей.Часть Шулявского путепровода, расположенного в одном изцентральных районов Киева, обрушилась вечером 27 февраля. В результатеинцидента никто не пострадал, был поврежден стоявший под мостом автомобиль. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали,частично ограничено.Добавим, что мост над проспектомПобеды уже несколько лет считается аварийным. Его бетонные конструкции былиповреждены при пожарах в ларьках, находившихся внизу. Ремонт несколькораз откладывался, путепровод держался на временных металлическихопорах.

СОЧИ 24