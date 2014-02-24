Кличко превратил Киев в посмешище перед "Евровидением"
30 марта 2017, четверг, 15:01 – СОЧИ-24
Кличко превратил Киев в посмешище перед "Евровидением"
Мэр Киева Виталий Кличко снялся в проморолике музыкального конкурса "Евровидение-2017". Пользователи Сети не только высмеяли речь градоначальника и сюжет клипа, но и сделали пародию. Впервые видеоролик появился 29 марта на официальной странице Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook. Главная идея клипа – показать столицу Незалежной как современный европейский город, лишенный преступности и открытый для инноваций. "Киев – город-парк и город особенной атмосферы. Киев с радостью готовится и ждет "Евровидение", – говорит в ролике Виталий Кличко. Однако пользователи Сети раскритиковали видео. Известный украинский бизнесмен Гарик Корогодский написал в соцсети, что ему "стыдно" за ролик. "У нас в стране (много. – Прим. ред.) талантливых продакшенов. Кто и почему?" – удивился он, сопроводив свое высказывание нецензурной лексикой. Жители Украины также остались недовольны клипом. "Снято криво, монтаж на единицу. А крупный план с недомытым бокалом – адский ад)))", – написал Евгений Смирнов. "Идеальный объект для пародии. Оценка кол за съемку, монтаж и звуковой ряд", – отметил пользователь под ником Denial. Спустя несколько часов после публикации официального ролика в Сети появилась пародия на него. Ее автор написал в Facebook, что его, "как и многих, удивило официальное видео города к "Евровидению". "Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией", – рассказал Олег Ритвин. Также он отметил, что Киев ждет гостей "Евровидения" в то время, как в городе "глобальная проблема грязи". Позднее в мэрии города объяснили, что внешнеполитическое ведомство Украины по неизвестным причинам решило опубликовать видеопрезентацию Киева годичной давности, подготовленную к "битве городов" за право принимать музыкальный конкурс. "В рамках промоции города непосредственно для "Евровидения" снималось и снимется еще не одно видео. Сейчас, в том числе, проходят соответствующие тендеры", – цитирует украинская "Страна" представителя киевской администрации. В мэрии города также уточнили, что этот ролик был полностью снят на личные средства градоначальника Виталия Кличко.
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