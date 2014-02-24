Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире

Мэр Киева Владимир Кличко продемонстрировал свои музыкальные таланты в эфире украинского телешоу. Политик сыграл на гитаре, которую не брал в руки 20 лет. На данный шаг он решился после длительных уговоров в программе "Политика чемпионов" на NewsOne. "Мы так не договаривались. Будет шуток опять огромное количество. У нас уже был поющий мэр", - пытался отказаться Кличко. Все-таки поддавшись на уговоры, мэр Киева сыграл небольшой отрывок из песни "Ваше Благородие, Госпожа Удача".
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»