Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки. Согласно условиям флешмоба, Кличко должен был упасть и отжаться 22 раза. Политик получил эстафету от местной полиции. Видеозапись, на которой градоначальник выполняет физические упражнения, была опубликована в Facebook.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»