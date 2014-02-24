Клинтон нашла способ отомстить Трампу

25 января 2017, среда, 21:59 – ИА СОЧИ-24



Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году.По всей видимости, вынашивать планы мести действующему главе США Дональду Трампу Клинтон начала сразу после того, как тот вырвал у нее победу в президентской гонке. Теперь демократ планирует запустить либеральное телешоу, чтобы иметь возможность всегда быть на виду у избирателя и не терять популярность.Клинтон уверена, что эта мера позволит ей сохранить многомиллионную армию поклонников и баллотироваться в президенты в 2020 году. Бывшая первая леди США надеется, что к этому времени она будет готова взять реванш у республиканца Дональда Трампа.Отметим, недавно в кругу семьи Хиллари Клинтон произнесла тост, который отчасти раскрывает амбициозные планы политика. "Я еще вернусь!" – заявила она.Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

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