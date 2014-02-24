Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году. По всей видимости, вынашивать планы мести действующему главе США Дональду Трампу Клинтон начала сразу после того, как тот вырвал у нее победу в президентской гонке. Теперь демократ планирует запустить либеральное телешоу, чтобы иметь возможность всегда быть на виду у избирателя и не терять популярность.Клинтон уверена, что эта мера позволит ей сохранить многомиллионную армию поклонников и баллотироваться в президенты в 2020 году. Бывшая первая леди США надеется, что к этому времени она будет готова взять реванш у республиканца Дональда Трампа.Отметим, недавно в кругу семьи Хиллари Клинтон произнесла тост, который отчасти раскрывает амбициозные планы политика. "Я еще вернусь!" – заявила она. Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.Инаугурация Трампа состоялась 20 января.
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»