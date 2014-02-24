ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Клинтон нашла способ отомстить Трампу

25 января 2017, среда, 21:59 – ИА СОЧИ-24

Клинтон нашла способ отомстить Трампу
Клинтон нашла способ отомстить Трампу
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году.
По всей видимости, вынашивать планы мести действующему главе США Дональду Трампу Клинтон начала сразу после того, как тот вырвал у нее победу в президентской гонке. Теперь демократ планирует запустить либеральное телешоу, чтобы иметь возможность всегда быть на виду у избирателя и не терять популярность.Клинтон уверена, что эта мера позволит ей сохранить многомиллионную армию поклонников и баллотироваться в президенты в 2020 году. Бывшая первая леди США надеется, что к этому времени она будет готова взять реванш у республиканца Дональда Трампа.Отметим, недавно в кругу семьи Хиллари Клинтон произнесла тост, который отчасти раскрывает амбициозные планы политика. "Я еще вернусь!" – заявила она.
Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Госдума разбирает завалы

Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»

вчера, 22:14
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга

Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»

вчера, 21:59
Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году...»

вчера, 21:28
Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты...»

вчера, 21:14
Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"

Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»

вчера, 21:00
На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео)

Водитель иномарки сбил пешехода на Мичуринском проспекте на западе Москвы..»

вчера, 20:45
Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»

вчера, 20:29
В Москве нашли тело задушенной девушки

Правоохранительные органы в одной из московских квартир обнаружили труп девушки..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Госдума разбирает завалы

Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»

вчера, 22:14
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга

Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»

вчера, 21:59
Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году...»

вчера, 21:28
Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты...»

вчера, 21:14
Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"

Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»

вчера, 21:00
На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео)

Водитель иномарки сбил пешехода на Мичуринском проспекте на западе Москвы..»

вчера, 20:45
Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»

вчера, 20:29
В Москве нашли тело задушенной девушки

Правоохранительные органы в одной из московских квартир обнаружили труп девушки..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.