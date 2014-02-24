Клинтон поразила своими блинами

Дочь экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и бывшего президента США Билла Клинтона поделилась с подписчиками своими кулинарными умениями. Челси опубликовала фотографию блинов со шпинатом, однако далеко не всем пользователям Сети понравился деликатес. Дочь четы Клинтон приготовила блюдо в честь Национального дня блинчиков. Однако многих испугал яркий цвет пищи. "Как много в них шпината?" – аккуратно поинтересовался телеведущий Руп Рэй в социальной сети Twitter.Другие пользователи Сети были более резки в своих отзывах по поводу кулинарного мастерства Челси Клинтон. "Будто это нечто, что выплюнула моя собака", – написал один из них. "Мой традиционный полуночный перекус из кучи игуан", – поддержал его журналист Бэн Хэнсток.Подписчик Клинтон под ником Crawf33 разглядел в блинах Челси знаменитых персонажей мультфильма "Черепашки-ниндзя". "Покойтесь с миром, Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело. Мы будем скучать", – пошутил он. Даже серьезные комментарии друзей Челси кажутся ироничными на фоне негативных отзывов. "Обязательно попробуем! Если твои дети кушают это, то должен и я", – написал Руп Рэй. Позднее Челси Клинтон в еще одном посте объяснила, почему испекла специфичные блинчики. "Дорогие пользователи интернета, моей дочке нужно больше железа, поэтому мы добавляем шпинат везде, где это возможно. Блинчики могут выглядеть не очень привлекательными, но она ест их", – написала она.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»