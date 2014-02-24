Клинтон сделала первое заявление после "вечеринки" Трампа

7 февраля 2017, вторник, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Клинтон сделала первое заявление после "вечеринки" Трампа

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Дональда Трампа. По ее мнению, будущее принадлежит женщинам.Политик выступила на конференции Makers в Калифорнии, посвященной проблемам женщин, сообщает "Газета.ru". В видеообращении, опубликованном на сайте The Guardian, Хиллари Клинтон призвала представительниц прекрасного пола бороться за будущее, быть сильными.Несмотря на поражение в ходе избирательной кампании, Клинтон не намерена сдаваться. Она по-прежнему считает: "будущее женского пола", несмотря на все вызовы, существующие в политике и общественной жизни. "Мы все видели эту бешеную энергетику марша женщин, который объединил миллионы в США и во всем мире", – заявила она. Ранее сообщалось, что на следующий день послеинаугурации 45-го президента США Дональда Трампа около 500 тысяч граждан вышли на так называемые марши женщин. Примечательно, что в этих мероприятиях, проходивших во многих городах Америки, Европы и Азии, принимали участие и мужчины. По официальным данным, на митинги против Трампавышли более миллиона человек. Среди них были не только простые американцы, но и звезды Голливуда, знаменитые певцы и шоумены.Напомним, во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне певица Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. Как писали Dni.Ru, речь разъяренной поп-дивы транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

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