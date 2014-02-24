Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
3 февраля 2017, пятница, 09:01 – ИА СОЧИ-24
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
Пользователи Сети посмеялись над президентом Украины Петром Порошенко, который уже несколько лет ждет, что Европа предоставит его стране безвизовый режим. На этот раз блогеры использовали мегапопулярный мем Ждун. Мем "безвизовый почекун" (по-русски "безвизовый ждун") уже получил бешеную популярность в Сети. Речь идет о фотографии Петра Порошенко, одетого в вышиванку. На месте лица украинского лидера красуется морда знаменитого Ждуна.С помощью забавного мема блогеры напомнили и о других проблемах Киева, пишет Lenta.ru. Например, о музыкальном конкурсе "Евровидение", который Украине предстоит провести весной 2017 года. Ссылаясь на неназванные источники, издание "Европейская правда" сообщает, что страна ожидает введения безвизового режима с ЕС в конце весны, а полноценно работать он начнет летом. В июле украинцы смогут свободно въезжать в страны Европы, говорится в статье.Для запуска безвизового режима представители ЕС должны одобрить "механизм приостановления". Соответствующий документ якобы будут обсуждать на одном из заседаний Европарламента. Мем Ждун – интернет-аналог скульптуры, установленной в медицинском центре Университета Лейдена в Нидерландах. Маргрит ван Брифорт вдохновили на творчество пациенты, ожидающие приема врача. Художница подарила им постоянного компаньона – сидящее на скамейке животное, похожее на моржа.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»