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Когда москвичам ждать прихода тепла

7 января 2017, суббота, 15:31 – ИА СОЧИ-24

Когда москвичам ждать прихода тепла
Когда москвичам ждать прихода тепла
Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление. Впрочем, процесс, по оценкам специалистов, только начался.
Согласно комментариям специалиста центра погоды "Фобос", рекордные рождественские морозы в столичном регионе наметят пути к постепенному отступлению уже 8 января. Впрочем, ждать скорого потепления не приходится."Ясная морозная погода пока сохранится в Подмосковье и в северных областях региона. На юге – морозы "отпустят", пройдут небольшие снегопады", – заметил метеоролог. Однако температура по-прежнему будет находиться на 13-20 градусов ниже климатической нормы для первой декады января.Также специалисты "Фобоса" отмечают, что на фоне рекордных морозов в Дмитровском районе Московской области было зафиксировано редкое и красивое оптическое явление – гало или "зимняя радуга". Лучи восходящего солнца, преломляясь в ледяных кристаллах перистых облаков, создают светящееся обрамление для солнца. В некоторых случаях гало создает эффект трех солнц, одновременно взошедших над горизонтом. Зимнюю радугу засняли очевидцы. Температура воздуха на момент съемки составляла 33 градуса мороза.Отметим, ранее синоптики рассказывали, что нынешняя рождественская ночь стала самой холодной за весь XXI век. Рекордное падение температуры воздуха под Рождество было зафиксировано в столице в 1891 году – тогда температура воздуха в городе опустилась до 34,8 градуса мороза.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»

сегодня, 16:45
Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»

сегодня, 16:15
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Победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком городе Оберхофе стал французский спортсмен Мартен Фуркад, передает ТАСС..»

сегодня, 15:58
Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»

сегодня, 15:31
Когда москвичам ждать прихода тепла

Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление. Впрочем, процесс, по оценкам специалистов, только начался...»

сегодня, 14:28
На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела

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