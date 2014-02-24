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Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей

9 января 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24

Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей
Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей
Пенсионный фонд России сообщил, когда пенсионерам будет перечислена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. Сроки доставки платежа будут действовать независимо от того, с помощью какой организации они осуществляются.
Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года, сообщает "Газета.Ру". Эти сроки доставки действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через "Почту России" или другую доставочную организацию.Тем, кто получает пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата будет совершена в те же сроки с доставкой на дом. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. В организации подчеркнули, что все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 миллиарда рублей – заложены в бюджет на 2017 год.Напомним, что в новом году пенсионную систему ждет ряд серьезных изменений. Например, индексация социальных выплат вернется к прежнему порядку. Это означает, что размер страховых выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственных пенсий – с учетом прожиточного минимума. Таким образом, социальные выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на 5,8% и составят 13 657 рублей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

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сегодня, 16:45
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