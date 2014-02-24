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Когда свергнут Трампа

27 февраля 2017, понедельник, 10:01 – ИА СОЧИ-24

Когда свергнут Трампа
Когда свергнут Трампа
Национальный комитет республиканцев конгресса США заявил, что демократы готовят импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Аналитики считают, что нынешний глава Соединенных Штатов может покинуть свой пост уже в 2018 году.
"Демократы не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон и пытаются найти основания для импичмента", – цитирует представителей конгресса газета "Известия". Оппозиционная партия рассчитывает свергнуть президента на основании 25-ой поправки в Конституцию США, согласно которой официальные лица страны "могут быть отстранены от должности из-за обвинений в измене, взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях", заявила аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер.План импичмента предполагает жесткую критику всех просчетов главы Белого дома, а также подрыв его внешнеполитических инициатив. Демократы будут контролировать контакты Дональда Трампа с главами других стран и организовывать против него протестные движения в социальных сетях.Старший научный сотрудник аналитического центра The Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что вероятность запуска процедуры импичмента американскому президенту высока. Он считает, что на подготовку к этому уйдет около двух лет."Во-первых, должна быть собрана прочная правовая база. Например, уже сейчас можно говорить о конфликте интересов между Трампом-президентом и его семьей, которая продолжает заниматься бизнесом", – пояснил
Андерс Аслунд. "Во-вторых, процедуру импичмента должна запускать палата представителей, члены которой весьма уязвимы, поскольку частично переизбираются каждые два года и сейчас не готовы открыто пойти против Трампа", – заключил он.При этом он отметил, что многое может измениться после переизбрания членов конгресса в 2018 году. "Если Трамп к этому времени станет обузой даже для республиканских конгрессменов, они могут пойти против президента и начать судебное разбирательство", – заявил аналитик. Между тем политолог Дэниел Дрезнер отметил, что импичмент Дональду Трампу может быть объявлен, если появится информация, "про которую можно было бы сказать "застали с поличным". Также он пояснил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в палату представителей они смогут самостоятельно запустить через следственные комитеты компрометирующую информацию.Напомним, в истории США процедура импичмента была запущена лишь дважды, против Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году, однако оба раза она не привела к отставке. В 1974 году глава Белого дома Ричард Никсон подал в отставку, решив не дожидаться запуска процедуры после Уотергейтского скандала. В результате он стал единственным президентом США, прижизненно и досрочно покинувшим свой пост.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

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