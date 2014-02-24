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Когда Трамп признает Крым российским

12 января 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Когда Трамп признает Крым российским
Когда Трамп признает Крым российским
Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, который будет вести внешнюю политику от имени избранного президента США Дональда Трампа, назвал условия, необходимые для признания Крыма частью России. По его словам, для этого нужно "более широкое" соглашение между Москвой и Киевом.
"Единственным способом, посредством которого это (признание.
– Прим. ред.) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ", – заявил Тиллерсон на заседании, посвященном рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря США. По его словам, в случае несоблюдения этого условия Вашингтон не признает законными итоги референдума на полуострове, передает NPR.Тиллерсон отметил, что готов одобрить предоставление Киеву летального оружия. "Я надеюсь, что перемирие сработает, но без него нам будет важно поддержать украинцев", – добавил он. Будущий госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос должен обсуждаться в Белом доме и Госдепартаменте. 
 Сообщалось, что Тиллерсон планирует включить Москву в список главных угроз и обвинить ее в игнорировании интересов Вашингтона. "Когда Россия стремится обрести уважение и влияние на международной арене, ее действия игнорируют интересы Америки", – отметил он в своем докладе. "Россия должна понести ответственность за свои поступки", – заключил Тиллерсон.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»

сегодня, 12:44
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
Улюкаева просят выпустить погулять

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»

сегодня, 12:01
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