Кого мир потерял в високосный год

31 декабря 2016, суббота, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них.КОМАНДАНТЕ ФИДЕЛЬ КАСТРО25 ноября 2016 года была перевернута одна из главных страницистории Кубы – ушел из жизни Фидель Кастро. Последний динозавр уходящейкоммунистической эпохи, завораживающий оратор, идейный вдохновитель всехкоммунистов планеты – это все о нем. Кастро был живой легендой. Лидер Кубинскойреволюции пережил многих своих друзей и врагов: Джона Кеннеди, Никиту Хрущева,Мао Цзэдуна, Леонида Брежнева и многих других.О нем ходит множество легенд, которые нередко противоречатдруг другу. Дать ему однозначную характеристику невозможно, так как одна частьмирового сообщества считает его всенародным героем, другая – жестокимдиктатором.Родился Фидель Кастро 13 августа 1926 года в небольшомпровинциальном городе Биран на Кубе. Его родители были людьми необразованными,но старались своим детям дать хорошее образование. Фидель не разочаровал мать иотца, став лучшим учеником школы. Его политическая карьера началась совступления в Партию кубинского народа. Он пытался попасть в парламент, но егокандидатуру в депутаты не утвердили из-за радикализма. Тогда он организовалзаговор и в 1953 году вместе с соратниками пытается свергнуть действующегоглаву страны Фульхенсио Батисту. Однако попытка переворота проваливается,многие его сподвижники погибли, а сам команданте отправился в тюрьму на 15 лет."Жизнь без идейне стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них".Спустя два года он попал под амнистию и был освобожден изтюрьмы. После выхода из нее, Кастро покинул страну и переехал в Мексику, гдеорганизовал революционное "Движение 26 июля" в память о попыткесвергнуть Батисту. С ним вместе в организацию вошли многие известныереволюционеры, включая Эрнесто Че Гевару и брата Фиделя Кастро, Рауля. Послевторого, удачного свержения Батисты было сформировано новое правительство Кубы.Главным другом Острова свободы стал Советский Союз.Почти за 20 лет на посту главы правительства Кубы ФидельКастро полностью преобразовал государство. Под его руководство страна сталастремительно развиваться, пережив настоящий экономический бум. Социальная сферабыла одним из приоритетов руководства страны.В 1962 году на острове были размещены советские ядерныеракеты. Это резко ухудшило отношения между США и Кубой и чуть не вылилось вядерную войну. Те события известны как Карибский кризис, который неимовернымидипломатическими усилиями удалось разрешить.Команданте был известен как пламенный оратор. Он даже вошел в Книгурекордов Гиннесса со своей знаменитой речью, которая продолжалась 7 часов.В 2006 году по состоянию здоровья кубинский лидер былвынужден передать полномочия своему родному брату Раулю. Он в 2008 году сталполноправным правителем Кубы, так как Фидель уже физически не мог большеуправлять страной и руководить армией.ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ ИСЛАМ КАРИМОВПрезидент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта, приведшего кнеобратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности. Каримовродился 30 января 1938 года в Самарканде. Его детство пришлось на ВеликуюОтечественную войну, юность – на тяжелыепослевоенные годы. В 1989 году Каримов был избран первым секретарем ЦККомпартии Узбекистана и с тех пор никому не уступал власть в республике.марте 1990 года Каримов на сессии верховного совета Узбекской ССР был избранпервым президентом союзной республики. 31 августа 1991 года он объявил онезависимости республики Узбекистан, а в конце года выиграл выборы в ужесуверенном государстве. Пост президента он сумел сохранить в ходе двухреферендумов (1995 и 2002) и на трех прямых выборах (2000, 2007 и 2015).Наравне с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Ислам Каримов –политический долгожитель. Он единолично правил своей страной с момента распадаСоветского Союза."Караваннезависимости вышел в путь, и никто не сумеет остановить его. Мы обязательнодойдем до своей цели".С самого начала президент Каримов стал строить жесткуювертикаль власти, опираясь на силовиков. Любые попытки дестабилизацииобстановки жестко пресекались, будь то оппозиционные акции протеста или вылазкивооруженных исламских радикалов. При Каримове ислам стал играть важную роль вжизни Узбекистана, но при этом президент подчеркивал, что государство остаетсясветским.За 27 лет президентства Ислама Каримова официальные властиникогда не сообщали о его болезнях. Информация о том, что президент дваждывпадал в кому, появилась в 2010 году. Якобы в 2013 году он перенес инфаркт иподдерживал жизнь биостимуляторами. Впрочем, сам глава Узбекистана вскоре послеэтих сообщений совершил рабочий визит в Москву.После смерти Ислама Каримова в стране был объявлен трехдневныйтраур. Каримов был похоронен согласно его воле на историческом кладбищеШахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям. Российскую делегацию напохоронах Каримова по поручению президента России возглавил премьер-министрДмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин позже посетил Самарканд счастным визитом и возложил цветы к могиле Каримова.ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ ШИМОН ПЕРЕСЭкс-президент Израиля Шимон Перес скончался в сентябре ввозрасте 93 лет, не оправившись от обширного кровоизлияния в мозг. Перес былпоследним из основателей государства Израиль, одним из тех, кто возрождал егоиз 2000-летнего небытия, архитектором ближневосточного мирного процесса,мечтавшим, но не успевшим дожить до его результативного завершения.Шимон Перес родился 1 августа 1923 года в небольшом городкеВишнево (в то время территория Польши, сегодня – Белоруссии), где проживалооколо двухсот еврейских семей. Благодаря деду-сапожнику, Шимон на всю жизньполюбил поэзию. В девять лет начал писать стихи, позже – прозу. В школе Шимонсторонился сверстников, не играл в детские игры, и дети порой мстили ему за этос особой жестокостью.Но больше всего Переса тянуло к политике. Его идолом сталДавид Бен-Гурион – первый глава правительства государства Израиль. Он восхищалсяего целеустремленностью, аналитическим умом, темпераментом бойца, а главное -способностью принимать решения."Главноепредназначение власти – это помочь другим в стремлении идти вперед".13 сентября 1993 года Шимон Перес подписал от имени Израиляисторическое соглашение с палестинцами, давшее старт движению к урегулированиюзастарелого конфликта. Церемония на лужайке у Белого дома запомниласьрукопожатием израильского премьера Ицхака Рабина и палестинского лидера Ясира Арафатав присутствии президента США Билла Клинтона, но под самой декларацией стоялиподписи Переса и Махмуда Аббаса, нынешнего президента Палестины. Годом позже заэтот документ Перес, Рабин и Арафат удостоились Нобелевской премии мира.Уйдя с должности президента, Перес продолжал служить странеи людям. До последнего дня он вел общественную деятельность во главе центрамира своего имени, который действует на окраине Тель-Авива, и занималсяпродвижением арабо-израильских инициатив.ТАЙСКИЙ МОНАРХ-РЕКОРДСМЕН РАМА ДЕВЯТЫЙКороль Таиланда Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый), девятыйкороль династии Чакри, царствовавший дольше всех монархов в мире, скончался воктябре на 89-м году жизни. Он был главой Таиланда более 70 лет. Длябольшинства ныне живущих подданных королевства Пхумипхон Адулъядет былединственным в их жизни королем и лидером, стоявшим высоко над суетой политики.Среди программ, осуществленных по инициативе и под руководством короляПхумипхона, – разработка идеи и личное руководство исполнением плана созданияобщенациональной ирригационной системы, которая резко подняла продуктивностьрисоводства в стране и способствовала выходу Таиланда на первые места в мире поэкспорту риса. По личной инициативе короля в стране была создана такая отрасль,как молочное животноводство, которое до этого никогда не существовало.Король Таиланда был самым любимым и почитаемым человек вкоролевстве. Как говорили жители страны, король живет в сердце каждого тайца,его называли отцом тайского народа. В это трудно поверить, но менее чем черезгод после окончания Второй мировой войны, 9 июня 1946 года Пумипхон Адульядетстановится новым королем Таиланда. Все свое долгое правление он многопутешествовал по стране, встречаясь с крестьянами, слушая о проблемах простогонарода и решая их. При нем Таиланд стал успешно развивающейся страной и обогналсвоих соседей по экономике, образованию, здравоохранению и общему уровню жизнинаселения. Король правил, а в стране сменилось два десятка премьеров, былопринято 18 конституций и произошло 19 государственных переворотов. Но ни одноиз этих изменений не поколебало власти Рамы Девятого."Я желаю, чтобымой народ жил счастливо и в мире до тех пор, пока я натроне".Его Величество был чрезвычайно разносторонней личностью – занималсяживописью, увлекался фотографией и игрой на саксофоне, сам сочинял музыку,управлял парусной яхтой, изобретал разные полезные приспособления и даженаписал книгу забавных историй о своей собаке. После смерти Рамы Девятого вТаиланде был объявлен месячный траур.МЭТР ДИПЛОМАТИИ ГАНС-ДИТРИХ ГЕНШЕРМинистра иностранных дел ФРГ называли архитекторомобъединения Германии, хитроумным тактиком и влиятельным политиком. Он ушел изжизни в ночь на 1 апреля в возрасте 89 лет. Геншер был одной из ключевых фигурв послевоенной истории Германии.В качестве главы немецкой дипломатии (1982-1992 годы) Геншервыступал за политику компромиссов между Востоком и Западом и разрабатывалстратегии для активной политики разрядки и продолжения диалога между странамиЗапада и СССР. Политик сыграл большую роль в объединении Европы и в подготовкеобъединения Германии. В 1989 году Геншеру удалось получить разрешение на выезддля граждан ГДР, укрывшихся в посольстве ФРГ в Праге. В коллективной памятинемцев навсегда запечатлелась знаменитая речь, прозвучавшая с балконадипмиссии. Тогда Ганс-Дитрих Геншер обратился к тысячам граждан ГДР, которыехотели покинуть страну: "Мы прибыли, чтобы вам сообщить, что сегодня вашвыезд..." Остаток фразы министраутонул в неистовом ликовании людей, которые уже несколько дней стояли лагеремв саду перед посольством, добиваясь разрешения на выезд в Западную Германию.Геншер также активно поддерживал процесс политических реформв Польше и Венгрии, встречался в рамках визита в Польшу в январе 1980 года спредседателем "Солидарности" Лехом Валенсой и пообещал ему поддержатьпольскую оппозицию на пути демократических реформ. В 90-е годы Геншер призывал не отворачиваться от России и всяческипомогать ей."Когда кто-тоослабевает, нужно протянуть ему руку, и он не забудет об этом. Если же рукуубрать – он также этого не забудет".В бытность министром внутренних дел Геншер пережил вместе совсем народом Германии драму с захватом заложников во время летней Олимпиады1972 года в Мюнхене. Тогда он отвечал за освобождение израильских спортсменов,готов был лично пойти в руки к захватчикам, но операция спецслужб провалилась иатлетов не удалось вызволить из рук палестинских террористов.Карикатуристы почтительно-иронично изображали его в виделетающего слоненка Дамбо – из-за больших оттопыренных ушей политика.Сатирический журнал Titanic дал ему, по образцу Бэтмена, прозвище"Геншман" – спаситель мира. У немцев Геншер был необычайно популярен,долгие годы оставаясь их самым любимым политиком. В том числе и потому, что унего было редкое сочетание видеть исторические возможности и умело использоватьих.БОРЕЦ ЗА МИР БУТРОС-ГАЛИБутрос-Гали родился в Каире 14 ноября 1922 года в коптскойсемье, известной и влиятельной в Египте. В годы монархии представители этой богатейшейхристианской фамилии были послами, камергерами, министрами. Его дед Бутрос Гализанимал пост премьер-министра Египта в1908—1910 годах. В 1949 году Бутрос-Гали защитил в Сорбонне докторскуюдиссертацию по международному праву. В университетских кругах его знали какчеловека острого ума, крайне язвительного. Профессор всегда элегантно одевался.Бутрос Бутрос-Гали на протяжении многих лет занималсямеждународными отношениями как дипломат, юрист, ученый и автор многочисленныхпечатных трудов. В 1987 году он стал членом египетского парламента, а с 1980года входил в состав секретариата Национал-демократической партии. До своеговступления в должность Генерального секретаря ООН в 1992 году был такжезаместителем Председателя Социалистического интернационала."Дляподавляющего большинства стран мира трибуна ООН – это последняя надежда бытьуслышанным".На протяжении четырех десятилетий Бутрос-Гали участвовал вмногочисленных встречах и совещаниях, посвященных международному праву, правамчеловека, социально-экономическому развитию, деколонизации, ближневосточнойпроблеме, международному гуманитарному праву, правам этнических и другихменьшинств, неприсоединению, развитию в средиземноморском регионе иафро-арабскому сотрудничеству. В сентябре 1978 года г-н Бутрос-Гали принималучастие в Кэмп-дэвидской встрече на высшем уровне и внес вклад в заключениесоглашений между Египтом и Израилем, которые были подписаны в 1979 году.После выхода на пенсию Бутрос-Гали выступал с резкойкритикой некоторых инициатив ООН, в том числе, в отношении Ирака. Он умер 16февраля в возрасте 93 лет в своем родном городе Каире.МОЛОДОЙ МИНИСТР ГИДО ВЕСТЕРВЕЛЕСамый молодой политик в скорбном списке потерь високосного2016 года – германский дипломат Гидо Вестервелле. Он скончался в мае отлейкемии в возрасте 54 лет. Его политическая карьера началась сразу же послешколы. В 18-летнем возрасте Вестервеллевступил в Свободную демократическую партию, приняв активное участие вформировании ее молодежного крыла.Политик быстро шел по карьерной лестницевверх: с 1988 года он входил в Исполнительный комитет партии, а с 1994 годазанимал в ней второй по важности пост генерального секретаря. В мае 2001 годаВестервелле возглавил СвДП, сменив на этом посту Вольфганга Герхарда, бывшегоминистра науки ФРГ в период объединения Германии. В неполные 40 лет Вестервеллестал самым молодым лидером Свободной демократической партии."Неплохо бы кконцу жизни достичь чего-то большего, чем получить водительские права".Как "младший партнер" в правительственной коалициипод руководительством Ангелы Меркель в 2009 году политик получил должностьвице-канцлера и министра иностранных дел. На период его полномочий пришлись скандалвокруг Wikileaks и начало "арабской весны". Именно Вестервеллепринадлежит фраза "последний диктатор Европы" в отношении АлександраЛукашенко. В декабре 2013 года, за несколько дней до своей отставки, министр"засветился" в лагере оппозиции на Евромайдане в Киеве.Летом 2004 года Вестервелле совершил каминг-аут, объявив,что является гомосексуалистом, и стал первым министром иностранных делГермании, зарегистрировавшим гражданское партнерство с мужчиной – Михаэлем Мронцем. Летом 2014 года немецкоеиздание Speigel впервые сообщило, что Вестервелле болен​ лейкемией, отпоследствий которой он скончался в марте 2016 года.

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