Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
13 января 2017, пятница, 21:58 – ИА СОЧИ-24
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что общение состоится уже после инаугурации главы Белого дома. Шон Спайсер рассказал, что 28 декабря будущий советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн связался с послом России в США Сергеем Кисляком. "Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", – цитирует "Интерфакс" члена команды Трампа. Он добавил, что речь в частности шла о том, как запланировать звонок президенту России.
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