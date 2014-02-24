ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

13 января 2017, пятница, 21:58 – ИА СОЧИ-24

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что общение состоится уже после инаугурации главы Белого дома. Шон Спайсер рассказал, что 28 декабря будущий советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн  связался с послом России в США Сергеем Кисляком. "Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", – цитирует "Интерфакс" члена команды Трампа. Он добавил, что речь в частности шла о том, как запланировать звонок президенту России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

вчера, 21:59
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

вчера, 21:58
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным..»

вчера, 21:44
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда"..»

вчера, 21:30
Сколько продуктов подделывают в России

В Россельхознадзоре назвали долю рынка, занимаемую подделкой. По официальным данным, в России фальсифицируется до четверти пищевой продукции...»

вчера, 21:30
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Мать изъятых в Зеленограде детей Светлана Дель рассказала об отношении приемышей к сложившейся ситуации. По словам женщины, они испытывают "ужас и страх"...»

вчера, 21:29
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

вчера, 21:59
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

вчера, 21:58
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным..»

вчера, 21:44
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда"..»

вчера, 21:30
Сколько продуктов подделывают в России

В Россельхознадзоре назвали долю рынка, занимаемую подделкой. По официальным данным, в России фальсифицируется до четверти пищевой продукции...»

вчера, 21:30
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Мать изъятых в Зеленограде детей Светлана Дель рассказала об отношении приемышей к сложившейся ситуации. По словам женщины, они испытывают "ужас и страх"...»

вчера, 21:29
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.