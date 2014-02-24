

В Сети испугались видео с призраком вчера, 22:15 В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы вчера, 22:15 С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС вчера, 21:59 Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным вчера, 21:58 Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным..»