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Командующий ВВС Литвы лишился работы за доверие к России
10 февраля 2017, пятница, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Таким
образом Навицкас лишился работы, решив довериться российским специалистам в
столь важном для безопасности страны аспекте, как ремонт военной техники. Приказ об увольнении подписал
глава военного ведомства Раймундас Кароблис.
В связи с решением Навицкаса было проведено служебное расследование. "Установлено,
что решение о ремонте вертолетов Ми-8 в России не согласуется с
политическими установками Совета по оборонным ресурсам не производить такие
работы в России и не согласуется с интересами национальной безопасности
Литвы", – цитирует сообщение Минобороны Литвы ТАСС.
По мнению представителей ведомства, тем самым командующий ВВС,
"возможно, нарушил дисциплинарный устав". Отмечается, что конфликт в
литовском Минобороны связан с ремонтом двух Ми-8, которые используются ВВС для
поисково-спасательных работ.
Отметим, что ранее замглавы
МИД России Алексей Мешков заявил, что продолжающееся развертывание сил НАТО у
российских границ в Прибалтике представляет угрозу для России, передает РИА "Новости". Он отметил,
что "впервые после Второй мировой войны мы видим
немецких военных у наших границ".
Также сообщалось, что американские танки
"Абрамс", размещенные в рамках плана "Атлантическая
решимость" в Польше, передислоцируют на территорию Литвы, Латвии и
Эстонии. Переброска техники предполагалась после завершения американо-польских
военных учений. Танки вместе с экипажами будут находиться в прибалтийских
странах до весны.
Источник:
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