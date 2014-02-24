Комбат Гиви готовил семью к своей смерти

9 февраля 2017, четверг, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Комбат Гиви готовил семью к своей смерти

Сестра погибшего комбата подразделения "Сомали" Михаила Толстых, более известного как Гиви, рассказала о его деятельности. По словам Марины Черноволовой, лидер ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики уже давно готовил мать к своей смерти.Проживающая в Иловайске Марина Черноволова не сразу поверила в смерть брата, сообщает Life.ru. В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о гибели комбата, но Гиви всегда самостоятельно развенчивал эти слухи. Однако на этот раз девушка получила официальное уведомление от властей ДНР о смерти Михаила Толстых.Марина заявила, что все в семье боялись его возможной гибели, кроме него самого. Более того, Гиви готовил мать к тому, что в любой момент его могут убить."Миша всегда говорил маме: "Мамочка, будь готова ко всему, это война!" Но ни одна мать, конечно, не сможет настроить себя на смерть сына. Тем более такую смерть... Они подорвали его сонного, и никакого героизма в этом нет", – заявила девушка.Отметим, что муж Марины также служил в батальоне "Сомали". Он присоединился к этому подразделению, чтобы стоять в одном ряду с Михаилом Толстых. По словам девушки, Гиви лишь на три года старше ее, однако всегда был для нее авторитетом. Она впервые увидела брата по телевизору в репортаже одного из российских телеканалов во время пребывания в Ростове-на-Дону. "Если бы нам раньше сказали, что маминого сына и моего брата будет ненавидеть сам президент Украины, для нас это был бы шок", – рассказала Марина. При этом она отметила, что слава народного героя никак не повлияла на характер Михаила.Власти ДНР пообещали семье ополченца, что отряд "Сомали" не будет расформирован и продолжит деятельность. "После смерти Миши мы не сдадим Донбасс... Батальон останется, и мы будем продолжать свое дело. И ни одного сантиметра нашей земли мы не отдадим", – заключила сестра погибшего. Напомним, комбат подразделения "Сомали" был убит в своем офисе в результате теракта, осуществленного с помощью выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". Церемония прощания с Михаилом Толстых пройдет в здании "Донбасс Оперы". Похороны назначены на пятницу, 10 февраля.

СОЧИ 24