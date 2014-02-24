Комиссия назвала версию теракта на борту Ту-154 вероятной
29 декабря 2016, четверг, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Комиссия назвала версию теракта на борту Ту-154 вероятной
После расшифровки первого бортового самописца специальная комиссия по расследованию крушения Ту-154 пришла к выводу, что на борту самолета взрыва не было. Впрочем, версию чужеродного враждебного вмешательства это полностью не отменяет. "Теракт – это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", – цитирует ТАСС начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.
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Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»