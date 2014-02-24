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Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона
16 февраля 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США
проходила в Бонне на полях министерского раунда консультаций G20. После короткого приветственного
слова Сергея Лаврова свою вступительную речь начал произносить его визави, но
американские организаторы встречи почему-то прервали госсекретаря и обратились
к журналистам с просьбой покинуть помещение.
"Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас
видеть", – это все, что успел сказать Рекс Тиллерсон перед телекамерами. Правда,
наиболее активные репортеры все-таки обратились с вопросом к российскому
министру о влиянии "турбулентности" в Вашингтоне на
российско-американские отношения. Сергей Лавров ответил коротко, он предельно
ясно еще раз обозначил позицию Москвы: "Вы должны понимать, что мы не
вмешиваемся во внутренние дела других государств".
Российский министр также сообщил о намерении выработать на
встрече параметры будущей работы со своим американским коллегой. Лавров
подчеркнул, что у стран есть множество вопросов, подлежащих обсуждению.
Подводя итоги первой встречи с Лавровым, госсекретарь Тиллерсон
заявил, что администрация США во главе с президентом стремится найти новое
взаимопонимание с Россией. При этом глава американской дипломатии подчеркнул,
что Вашингтон добивается от Москвы содействия выполнению Минских соглашений.
В свою очередь, Сергей Лавров назвал встречу с Тиллерсоном
продуктивной. Российский министр сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон подтвердили
заинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.
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