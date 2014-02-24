Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона

16 февраля 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона

На первой встрече министра иностранных дел России с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном произошел конфуз. Организаторы переговоров с американской стороны не дали договорить своему шефу и выгнали всех журналистов из комнаты, в которой проходила встреча.Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и СШАпроходила в Бонне на полях министерского раунда консультаций G20. После короткого приветственногослова Сергея Лаврова свою вступительную речь начал произносить его визави, ноамериканские организаторы встречи почему-то прервали госсекретаря и обратилиськ журналистам с просьбой покинуть помещение."Спасибо, господин Лавров, мне также приятно васвидеть", – это все, что успел сказать Рекс Тиллерсон перед телекамерами. Правда,наиболее активные репортеры все-таки обратились с вопросом к российскомуминистру о влиянии "турбулентности" в Вашингтоне нароссийско-американские отношения. Сергей Лавров ответил коротко, он предельноясно еще раз обозначил позицию Москвы: "Вы должны понимать, что мы невмешиваемся во внутренние дела других государств".Российский министр также сообщил о намерении выработать навстрече параметры будущей работы со своим американским коллегой. Лавровподчеркнул, что у стран есть множество вопросов, подлежащих обсуждению.Подводя итоги первой встречи с Лавровым, госсекретарь Тиллерсонзаявил, что администрация США во главе с президентом стремится найти новоевзаимопонимание с Россией. При этом глава американской дипломатии подчеркнул,что Вашингтон добивается от Москвы содействия выполнению Минских соглашений.В свою очередь, Сергей Лавров назвал встречу с Тиллерсономпродуктивной. Российский министр сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон подтвердилизаинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.

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