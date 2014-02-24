ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Конгресс взбунтовался против Трампа

2 января 2017, понедельник, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Конгресс взбунтовался против Трампа
Конгресс взбунтовался против Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций.
Трамп намерен отменить акты и законы,
которые были приняты при Бараке Обаме за последние восемь лет. Это меры,
которые, как считают в окружении избранного лидера, затрудняли как
экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.Меж тем член палаты представителей Адам Шифф поспешил заверить
в эфире на канале ABC
, что если Дональд Трамп захочет
отменить санкции против Москвы, введенные Бараком Обамой, то он
столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. "Мы
считаем, что необходимо сделать больше, – указал Шифф, который является
членом комитета по разведке в нижней палате Конгресса. – Честно говоря,
мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для
сдерживания России, и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со
стороны обеих партий, направленную на усиление санкций".Кроме того Шифф раскритиковал
избранного президента за то, что он публично усомнился в
предположениях о якобы причастности России к хакерским атакам во время
выборов. "Трамп должен прекратить принижать разведчиков, на которых ему
придется полагаться, когда он станет президентом", – сказал
демократ от штата Калифорния. По словам конгрессмена, многие демократы и
республиканцы, включая самых известных сторонников введения
антироссийских ограничительных мер – сенаторов Линдси Грэма и Джона
Маккейна, – приложат значительные усилия, чтобы попытаться принять в
Конгрессе "серьезный пакет санкций" против России.
Как писали Dni.ru, в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела санкции против девяти
российских учреждений, компаний и физических лиц за "вмешательство в
выборы", а также "давление на американских дипломатов". Кроме того,
Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов. В ответ президент
Владимир Путин принял решение не высылать их американских коллег из
Москвы. Трамп поприветствовал этот шаг российского лидера.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
Новогодние трагедии

Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность...»

сегодня, 12:14
Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет..»

сегодня, 11:45
Какие сюрпризы ждать от 2017 года

Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»

сегодня, 10:44
Конгресс взбунтовался против Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций...»

вчера, 22:29
Сосед убил известного телеведущего

В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед...»

вчера, 18:31
Значение имени Елена

Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»

вчера, 14:46
Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»

31-12-2016, 19:13
Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
Новогодние трагедии

Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность...»

сегодня, 12:14
Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет..»

сегодня, 11:45
Какие сюрпризы ждать от 2017 года

Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»

сегодня, 10:44
Конгресс взбунтовался против Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций...»

вчера, 22:29
Сосед убил известного телеведущего

В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед...»

вчера, 18:31
Значение имени Елена

Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»

вчера, 14:46
Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»

31-12-2016, 19:13
Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.