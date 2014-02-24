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Конгресс взбунтовался против Трампа
2 января 2017, понедельник, 10:44 – ИА СОЧИ-24
Трамп намерен отменить акты и законы,
которые были приняты при Бараке Обаме за последние восемь лет. Это меры,
которые, как считают в окружении избранного лидера, затрудняли как
экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.Меж тем член палаты представителей Адам Шифф поспешил заверить
в эфире на канале ABC
, что если Дональд Трамп захочет
отменить санкции против Москвы, введенные Бараком Обамой, то он
столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. "Мы
считаем, что необходимо сделать больше, – указал Шифф, который является
членом комитета по разведке в нижней палате Конгресса. – Честно говоря,
мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для
сдерживания России, и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со
стороны обеих партий, направленную на усиление санкций".Кроме того Шифф раскритиковал
избранного президента за то, что он публично усомнился в
предположениях о якобы причастности России к хакерским атакам во время
выборов. "Трамп должен прекратить принижать разведчиков, на которых ему
придется полагаться, когда он станет президентом", – сказал
демократ от штата Калифорния. По словам конгрессмена, многие демократы и
республиканцы, включая самых известных сторонников введения
антироссийских ограничительных мер – сенаторов Линдси Грэма и Джона
Маккейна, – приложат значительные усилия, чтобы попытаться принять в
Конгрессе "серьезный пакет санкций" против России.
Как писали Dni.ru, в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела санкции против девяти
российских учреждений, компаний и физических лиц за "вмешательство в
выборы", а также "давление на американских дипломатов". Кроме того,
Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов. В ответ президент
Владимир Путин принял решение не высылать их американских коллег из
Москвы. Трамп поприветствовал этот шаг российского лидера.
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