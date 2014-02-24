

Новогодние трагедии сегодня, 14:30 Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность...»

Умер защитник московского "Динамо" сегодня, 12:14 Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет..»

Какие сюрпризы ждать от 2017 года сегодня, 11:45 Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»

Конгресс взбунтовался против Трампа сегодня, 10:44 Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций...»



Сосед убил известного телеведущего вчера, 22:29 В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед...»

Значение имени Елена вчера, 18:31 Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»

Как изменится жизнь россиян в 2017-м вчера, 14:46 Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»

Кого мир потерял в високосный год 31-12-2016, 19:13 В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»