Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
30 декабря 2016, пятница, 21:16 – ИА СОЧИ-24
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360". Сообщается, что актера на скорой помощи везут в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. Других подробностей случившегося пока неизвестно.Напомним, ранее стало известно, что актер перенес операцию после тяжелой травмы. "Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо", – рассказывал сам Райкин.
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»