Королеву красоты облили серной кислотой

На победительницу итальянского конкурса красоты "Мисс Романья – 2007" совершил жестокое нападение бывший любовник. Мужчина облил девушку серной кислотой недалеко от ее дома в Римини. В результате 28-летняя Джессика Нотаро получила сильные химические ожоги глаз и ног. В тяжелом состоянии она была доставлена в клинику в соседнем городе Чезене. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы сохранить модели зрение, сообщает Corriere della Sera.Виновник инцидента, 29-летний Эдсон Таварес, помещен под стражу. Известно, что молодые люди некоторое время встречались, но год назад девушка решила прекратить отношения. Однако и после расставания Нотаро и Таварес продолжали общаться. Так, на странице модели в Facebook до сих пор опубликованы снимки бывшего возлюбленного. А в августе 2016 года девушка заявляла в полицию на Эдсона из-за жестокого обращения. Как отмечает Fanpage, на публике Нотаро и ее бойфренд вели себя как счастливые влюбленные, что явно не соответствовало реальному положению дел. Модель и ее обидчик даже снялись вместе в романтичном музыкальном клипе Омара Ламбертини.
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Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»