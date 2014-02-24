Королеву красоты облили серной кислотой



Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС сегодня, 12:45 Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»

В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей сегодня, 12:44 В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

Назван автор доклада "о Трампе и путанах" сегодня, 12:44 Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

Улюкаева просят выпустить погулять сегодня, 12:31 Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»



Три иномарки устроили аварию на западе Москвы сегодня, 12:01 На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360"..»

Медики назвали условия здорового сна сегодня, 11:43 Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином...»

"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group сегодня, 11:43 Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство ПАО "МегаФон" о приобретении доли в холдинге Mail.Ru Group. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ведомства...»

Сенат США начал отмену законов Обамы сегодня, 11:43 Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»