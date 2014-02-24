Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину

14 марта 2017, вторник, 15:46 – ИА СОЧИ-24



Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину

Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину.О том, что в Брюсселе значительно продвинулись в деле согласования строительства российского газопровода, заявило европейское издание Euractiv.com. При этом газета ссылается на собственные источники в высшем политическом руководстве Евросоюза. Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает на достижение договоренности по "Северному потоку – 2" уже в ближайшие месяцы. В то же время имеются сведения, согласно которым решение Брюсселя о строительстве газопровода может быть объявлено после всеобщих выборов в Германии в сентябре этого года. При этом Euractiv.com приводит сказанные в прошлом году Юнкером слова. Тогда глава Еврокомиссии признал, что строительство "Северного потока – 2" ключевым образом изменит газовый рынок Европейского союза и сделает ЕС еще более зависимым от поставок российского голубого топлива.Впрочем, отмечает издание, в возведении газопровода крайне заинтересована Германия, которая при канцлере Ангеле Меркель настойчиво пытается получить зеленый свет для реализации проекта. В случае успеха Берлин станет крупнейшим распределительным центром российского голубого топлива в Европе и может получать от этого ряд экономических дивидендов. "Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток – 1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году. Ранее против строительства второго газопровода в рамках проекта "Северный поток" выступили некоторые страны Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, резкий протест выразила Украина, которая боится лишиться своего статуса транзитера российского газа в Европу и сопутствующих этому доходов. И действительно, эксперты предсказывают, что в случае реализации проекта "Северный поток – 2" бюджет Незалежной не досчитается 10% поступлений.Впрочем, в Киеве, по всей видимости, еще в прошлом году осознали, что Россия готовится окончательно отказаться от украинского маршрута транспортировки газа в пользу альтернативных путей на Балтике, а также в Черном море в рамках проекта "Турецкий поток". Так, украинская компания "Нафтогаз" решила не модернизировать газотранспортную систему на юго-западе страны, откуда российское голубое топливо поступает потребителям на Балканах и в Турции. Отказ Киева от этих планов может полностью похоронить Украину как страну-транзитера, еще больше снизив степень ее участия в международной политике.

СОЧИ 24