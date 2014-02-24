Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину

Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину. О том, что в Брюсселе значительно продвинулись в деле согласования строительства российского газопровода, заявило европейское издание Euractiv.com. При этом газета ссылается на собственные источники в высшем политическом руководстве Евросоюза. Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает на достижение договоренности по "Северному потоку – 2" уже в ближайшие месяцы. В то же время имеются сведения, согласно которым решение Брюсселя о строительстве газопровода может быть объявлено после всеобщих выборов в Германии в сентябре этого года. При этом Euractiv.com приводит сказанные в прошлом году Юнкером слова. Тогда глава Еврокомиссии признал, что строительство "Северного потока – 2" ключевым образом изменит газовый рынок Европейского союза и сделает ЕС еще более зависимым от поставок российского голубого топлива. Впрочем, отмечает издание, в возведении газопровода крайне заинтересована Германия, которая при канцлере Ангеле Меркель настойчиво пытается получить зеленый свет для реализации проекта. В случае успеха Берлин станет крупнейшим распределительным центром российского голубого топлива в Европе и может получать от этого ряд экономических дивидендов. "Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток – 1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году. Ранее против строительства второго газопровода в рамках проекта "Северный поток" выступили некоторые страны Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, резкий протест выразила Украина, которая боится лишиться своего статуса транзитера российского газа в Европу и сопутствующих этому доходов. И действительно, эксперты предсказывают, что в случае реализации проекта "Северный поток – 2" бюджет Незалежной не досчитается 10% поступлений. Впрочем, в Киеве, по всей видимости, еще в прошлом году осознали, что Россия готовится окончательно отказаться от украинского маршрута транспортировки газа в пользу альтернативных путей на Балтике, а также в Черном море в рамках проекта "Турецкий поток". Так, украинская компания "Нафтогаз" решила не модернизировать газотранспортную систему на юго-западе страны, откуда российское голубое топливо поступает потребителям на Балканах и в Турции. Отказ Киева от этих планов может полностью похоронить Украину как страну-транзитера, еще больше снизив степень ее участия в международной политике.
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»