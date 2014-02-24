Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро
18 января 2017, среда, 14:14 – ИА СОЧИ-24
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро
На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся. Каждый день она встречает и провожает рабочих, а также занимается отловом мышей и крыс. "Маруся за свои достижения в мышеловстве щедро награждается домашними обедами, которыми с ней делятся строители. После таких совместных трапез, как и полагается вежливой кошке, она всегда благодарит мурлыканьем", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу Мосметростроя.Сразу после Нового года у Маруси родились пятеро котят. Метростроевцы шутят, что скоро сколотят бригаду кошек, специализирующуюся на отлове грызунов. Желающие приютить пушистых малышей могут сделать это, связавшись с пресс-службой Мосметростроя.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»