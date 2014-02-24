Космическая сенсация NASA взбудоражила людей

22 февраля 2017, среда, 11:28 – ИА СОЧИ-24



Космическая сенсация NASA взбудоражила людей

Пользователи интернета с нетерпением ждут большую пресс-конференцию NASA, которую организация экстренно назначила на 22 февраля. В социальных сетях надеются, что американцы все-таки обнаружили инопланетные формы жизни.В официальном Twitter NASA представители организации предложили пользователям Сети задавать им вопросы о конференции с хэштегом #askNASA. Примечательно, что абсолютное большинство комментариев – шутки на различные темы. "Надеюсь, они обнаружили, куда можно сбежать от президента Дональда Трампа", – написал шутник. А многие всерьез подготовились к набору волонтеров для исследования новой планеты. Заинтересованные в освоении космоса люди предположили, что NASA могло обнаружить воду на одной из открытых недавно экзопланет. Впрочем, один из пользователей Twitter написал, что "если вы не верите в появление доказательств существования инопланетной жизни каждый раз, когда NASA созывает пресс-конференцию, то с вами что-то не так". Между тем в русскоязычном сегменте Twitter удивляются приоритетам жителей наших страны. "Там NASA походу нашла внеземную жизнь, а вы тут Шурыгину обсуждаете", – пошутил один из пользователей, подразумевая скандальную историю об изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной. Однако разные приоритеты появляются не только из-за интереса к такого рода новостям, но и актуальных проблем в регионах. "США: NASA проведет пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы. Россия: Жители Луки жалуются на лужу, которой 40 лет", – с иронией отметили в Twitter. Тем не менее, многие по-настоящему заинтригованы предстоящем брифинге и ждут от нее чего-то грандиозного, в частности – информации о контакте с пришельцами. "Я знал, что доживу до этого!" – отметил один из шутников. Напомним, пресс-конференция состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте NASA.Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни". Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 потенциально обитаемых экзопланет.

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