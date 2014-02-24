Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены

30 марта 2017, четверг, 14:15 – СОЧИ-24



Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены

Первый человек, совершивший выход в открытый космос, дал интервью Dni.Ru. Ему надоели мифы и легенды, которые родились после его полета на корабле "Восток-2".Алексей Леонов – личность уникальная. Дважды герой Советского Союза, советский космонавт номер 11, он достоин того, чтобы о нем сняли художественный фильм. Наконец, это случилось – в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера картины Дмитрия Киселева и Тимура Бекмабетова "Время первых", речь в которой идет о легендарном полете Алексея Леонова. "Когда режиссер предложил стать главным консультантом в картине обо мне самом, я с радостью согласился, – признался Алексей Архипович корреспонденту Dni.Ru перед премьерой фильма. – Просто очень уж много лжи и выдумок было о том памятном полете полувековой давности. Писали, что у нас якобы не раскрылся парашют, что мы заблудились в таежном лесу, что отдыхали на даче у секретаря пермского обкома. Вот и захотелось рассказать, как обстояло дело на самом деле"."Я поправил весь сценарий от начала до конца, – уверяет Леонов. – Потом видел фильм в черновом варианте, без обрамления, так сказать, без музыки. И снова заставил режиссера некоторые сцены переделать. Вот сейчас сижу и волнуюсь – исправил ли он там один момент в эпизоде с Сергеем Королевым, как я просил. Скажу вам честно: когда впервые увидел "Время первых", то сам испугался того, что мне пришлось пережить, и сказал Жене (Евгений Миронов – исполнитель роли Леонова и продюсер фильма. – Прим. ред.): "Дай мне пистолет!""Вообще, долго стоял вопрос, лететь нам или нет. Но мы не могли уступить Америке право быть первыми. Поэтому и упросили Королева не отменять полет. Сказали ему: "Сергей Павлович, мы корабль знаем с чертежей, мы только одних аварийных ситуаций отработали свыше трех тысяч!" Это был опытный корабль, никто не знал точно, что может случиться, и слава богу, что на земле мы прошли все эти аварии. Но на орбите случилось то, что не было описано в документации. Было страшно, скажу вам честно". На премьеру фильма Алексей Леонов пришел не только с женой Светланой Павловной, но и с Татьяной Филипповной Беляевой, вдовой космонавта Павла Беляева. Он был командиром корабля "Восток-2", вместе с которым 18-19 марта 1965 года и летал Леонов. Беляева не стало в 1970 году. И с тех пор Алексей Архипович заботится о его любимой женщине, помогает. "Теперь у меня две жены", – говорит он в шутку.

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