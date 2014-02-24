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Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе
16 февраля 2017, четверг, 21:00 – ИА СОЧИ-24
Киевские власти готовят кровавую акцию с участием иностранных и
украинских журналистов, которую планируется провести вблизи Донецка. Как
сообщил представитель минобороны
самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, планируется сфабриковать ложные
обвинения ополченцев в обстрелах.
"В район Песок на опорный пункт "Республика"
прибыла группа журналистов из Финляндии. Согласно замыслу украинских военных и
спецслужб, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный
украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить
ранения иностранные журналисты", – раскрыл планы Киева Басурин.
По его информации, инцидент с журналистами будут снимать
специально нанятые украинские съемочные группы.
Напомним, что в последние дни в Донбассе серьезно
обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных, которые
предприняли попытку нового наступления на позиции ополченцев. Между тем сегодня, 16 февраля президент Владимир Путин
обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны
мирным путем. Глава России Путин отметил, что власти на Украине открыто говорят
об организации диверсионно-террористической работы в России и это не может не
беспокоить российскую сторону. "Цель этих попыток, цель обострения очевидная – сорвать
минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному
решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", —
сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.
По данным представителя ДНР Эдуарда Басурина, за последние несколько дней в республике погибли 45 человек, в том
числе четыре мирных жителя. Всего с 2014 года жертвами вооруженного
конфликта там стали 4334 человека, среди них – 74 несовершеннолетних.
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