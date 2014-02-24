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Красивая журналистка спросила Путина о детях

23 декабря 2016, пятница, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Красивая журналистка спросила Путина о детях
Красивая журналистка спросила Путина о детях
Журналистка "Первого канала" Ольга Паутова задала вопрос президенту России Владимиру Путину на его ежегодной пресс-конференции. Ее интересовала тема детских хосписов. Между тем девушка по праву может считаться самой красивой участницей мероприятия.
Ольга посетовала, что по всей России на данный момент работают всего лишь три детских хосписа. "Именно благодаря таким местам дети могут жить. Но московский хоспис строится уже несколько лет. Стройка идет со скрипом на деньги благотворителей, их постоянно не хватает. Не пора ли государству вмешаться?" – спросила журналистка.Президент ответил, что если благотворители берутся за такое важное дело, то они должны нести за него полную ответственность и знать, чем это закончится. "Взялся за гуж, не говори, что не дюж", – сказал глава государства. Кроме того, он отметил, что, конечно, на строительство таких важных социальных объектов, как хосписы, нужно обратить больше внимания. "Надеюсь, после нашего разговора городские власти обратят на это внимание. И власти других городов тоже", – добавил глава государства.
Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки..»

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Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США...»

сегодня, 13:15
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус

Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на юге Малайзии..»

сегодня, 12:59
Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог...»

сегодня, 12:29
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

сегодня, 11:29
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

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