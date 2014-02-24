"Красная Гвоздика" отметила юбилей грандиозным гала-концертом

19 февраля 2017, воскресенье, 10:30 – ИА СОЧИ-24



"Красная Гвоздика" отметила юбилей грандиозным гала-концертом

"Красной гвоздике" – 50 лет. Фестиваль патриотической песни отметил юбилей гала-концертом в колонном зале Дома союзов в Москве. В нем участвовали как победители смотров прошлых лет, так и молодые коллективы.Смотр собрал своих друзей из разных регионов России и разных стран мира. Их творчество объединяют любовь к Родине, своим корням, национальным традициям. На сцену колонного зала вышли известные артисты, стоявшие у истоков фестиваля и ставшие в свое время победителями конкурса. Зрителей приветствовали Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Мария Кодряну, Игорь Саруханов, Вячеслав Добрынин, Заур Тутов.Молодое поколение представляли Варвара, Стас Пьеха, Александр Панайотов, другие известные музыканты и актеры. Самые юные участники концерта – Детский хор Союза композиторов России "Преображение" и детско-юношеский музыкальный ансамбль "Динамичные ребята". Их поддерживали арт-группа "Хор Турецкого", Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Национальной гвардии.Мероприятие прошло под лозунгом "Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов – 2017". Среди зрителей были члены комитета, занимающегося подготовкой к фестивалю, директора и преподаватели московских школ и гимназий, актив Российского движения школьников, участники образовательного форума "Таврида", победители конкурса "Я люблю тебя, Россия".Свою композицию исполнил севастопольский артистSasha Cheyz. На сцене колонного зала прозвучал молодежный гимна города-героя Севастополя. Sasha Cheyz представлял Севастополь и Крым на Всероссийском патриотическом конкурсе "Я люблю тебя, Россия", где в 2016 году занял первое место среди 300 участников со всей страны. Благодаря участию и победе в этом конкурсе, артист получил путевку в финал фестиваля-конкурса национальной патриотической песни "Красная гвоздика".Первый международный фестиваль песни "Красная гвоздика" прошёл в Сочи в 1967 году. В нём принимали участие 17 певцов из 9 стран. Уже через несколько лет фестиваль приобрел всеобщую популярность, стать его лауреатом почитали за честь многие исполнители. Ведь песни, прозвучавшие на фестивале, становились народными.В 1990 году фестиваль прекратил свое существование. Однако по инициативе Союза композиторов России и Фонда пропаганды российской музыки в 2015 году он обрел второе рождение. Толчком послужило и высказывание президента Владимира Путина по поводу национальной идеи."У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", – заявил российсий лидер.Жюри конкурса в течение многих лет возглавляла композитор Александра Пахмутова – автор песни "Нежность", победившей на первом фестивале в 1967 году. Тогда её исполнила Мария Кодряну. В разные годы победителями фестиваля были: Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. Как отмечают организаторы "Красной гвоздики", это конкурс песен со смыслом, создаваемых профессионалами для людей и во имя людей.

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