Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса

19 января 2017, четверг, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса

Жительница США Кэрол Брайан семь лет потратила на то, чтобы восстановиться после неудачно проведенной омолаживающей косметической процедуры. Однако так называемые уколы красоты привели к тому, что она навсегда ослепла на один глаз. Теперь женщина ведет активную борьбу против некачественного ботокса.Как рассказала Кэрол, до происшествия она использовала инъекции, чтобы разгладить мелкие морщинки вокруг глаз. Однако в 2009 году, когда женщине было 47 лет, косметологи посоветовали ей вколоть ботокс для того, чтобы вернуть утраченный объем в области лба и скул, сообщает The Independent. Как отмечает издание, Кэрол оказалась одной из 15 миллионов американок, которые подвергают себя подобной процедуре. Однако вместо ожидаемого улучшения внешности, инъекции чудовищно изуродовали лицо американке. "Я чувствовала что у меня будто чужая голова. Мой лоб был настолько тяжелым, что он словно упал мне на глаза, я ничего не видела", – вспоминает Кэрол. Отеки привели к тому, что женщина полностью ослепла на один глаз. Позже выяснилось, что косметолог смешал в шприце два несовместимых между собой препарата. В течение трех лет после этого Кэрол не выходила из дома, скрываясь не только от знакомых, но и от членов своей семьи. Женщина призналась, что полностью перестала смотреть на себя в зеркало. Решиться на восстановление внешности Кэрол убедила дочь. С тех пор женщина перенесла несколько болезненных корректирующих пластических операций. На данный момент, американке удалось восстановить лицо, однако прежней красоткой она уже никогда не будет. На данный момент. Кэрол возглавляет общественное движение, направленное на борьбу с некачественными косметическими процедурами, которые уродуют тысячи женщин по всему миру. Жертва уколов красоты призывает всех дам к тому, чтобы осторожнее относиться к инъекциям, даже самым безобидным. Кроме того, организация Кэрол требует разработать более строгие стандарты для практикующих косметологов.

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