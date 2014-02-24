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Кремль о поломке самолета Путина

17 января 2017, вторник, 12:31 – ИА СОЧИ-24

Кремль о поломке самолета Путина
Кремль о поломке самолета Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повреждении борта номер один. По словам представителя Кремля, ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией.
"Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря российского лидера, сейчас осуществляется техническое обслуживание Ил-96. Эксперты назвали вероятную причину повреждения президентского лайнера. Вмятины могли быть получены на земле из-за столкновения с аэродромной техникой.
"Если проще, то что угодно – заправщик, погрузчик, бортовое питание – что подъезжало, отъезжало", – пояснил один из специалистов.
Напомним, что борт номер один нуждается в ремонте. По данным СМИ, у Ил-96, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок, стоимость контракта оценивается в 80 миллионов рублей. Именно на этом лайнере Путин летал в октябре 2016 года на встречу "нормандской четверки" в Берлин, а в сентябре – на саммит G-20 в Китай.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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