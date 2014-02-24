Кремль обеспокоен ситуацией в Донбассе

31 января 2017, вторник, 14:16 – ИА СОЧИ-24



Кремль обеспокоен ситуацией в Донбассе

О реакции Кремля на обострение украинского кризиса рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения", – цитирует его "Газета.ru". Есть достоверные данные о том, что киевские вооруженные формирования напали на территорию, подконтрольную ДНР и ЛНР, уточнил Песков."Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны", – добавил представитель Кремля. По его словам, украинские силовики перешли линию разграничения при поддержке артиллерии. Ополчению пришлось дать им отпор в районе Авдеевки.

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