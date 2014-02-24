Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине

9 февраля 2017, четверг, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине

Россия не готовит сделку с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя распространившуюся ранее в американских СМИ соответствующую информацию.По словам Пескова, эти сведения не соответствуют действительности. "Вряд ливнутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Этаинформация никоим образом не соответствует действительности", – сказалон.О том, что Москва и Вашингтон готовят некую сделку по Украине, ранее сообщила влиятельная американская газета The Washington Post. Издание заявило, что администрация президента США может пойти на ряд политических уступок России на украинском направлении.При этом в газете отметили, что в процессе определения контуров решения украинской проблемы двумя лидерами будет затронут вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с радикалами из "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). По мнению The Washington Post, Трамп может пойти на ряд уступок по Украине в обмен на обязательство Москвы сотрудничать с американской коалицией в Сирии и Ираке.Напомним, ранее Песков сообщил подробности недавнего телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, американское правительство заинтересовано, чтобы украинский кризис не стал застарелым. "Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", – подчеркнул он.При этом политологи отмечают, что среди представителей украинской элиты растет беспокойство относительно "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном, в рамках которой Трамп может признать Крым российским, а народные республики Донбасса – самостоятельными. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он уверен, официальный Киев пытается "играть на опережение" и строить из себя невинную жертву "российской агрессии", а украинские олигархи не жалеют денег на американских лоббистов, которые должны продвигать интересы Порошенко с учетом новой политической конфигурации в США.Кроме того, ранее американское издание RealClearDefense сообщило, что Трамп готовится провести ревизию финансовых средств, выделенных Вашингтоном в качестве помощи Киеву. Причиной готовящейся проверки стала масштабная коррупция на Украине. При этом в RealClearDefense не исключают, что новая администрация США может потребовать от Киева возврата выделенных средств.Межтем согласно опросу, проведенному "Рамблер/новости", более четверти россиян признались, что относятся в настоящее время к украинцам негативно. Так, 28% респондентов на вопрос "Как вы в настоящее время относитесь к украинцам?" выбрали вариант ответа "негативно", еще 17% опрошенных – "скорее плохо, чем хорошо". Положительно относятся к украинцам 12% россиян, 14% – "скорее хорошо, чем плохо". Затруднились ответить на поставленный вопрос 4% опрошенных граждан. Ответ "мне на них все равно" выбрали 25% респондентов. В опросе приняли участие 27 тысяч человек.

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