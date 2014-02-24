Кремль подвел черту под правлением Обамы

10 января 2017, вторник, 14:14 – ИА СОЧИ-24



Кремль подвел черту под правлением Обамы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал журналистам об итогах восьмилетнего пребывания Барака Обамы на посту главы Белого дома. По словам Дмитрия Пескова, его президентство вызывает лишь глубочайшее сожаление.Песков с досадой отметил, что второй срок правления Обамы ознаменовался беспрецедентным ухудшением двухсторонних отношений, что вряд ли соответствует интересам обеих стран. "Мы сожалеем и надеемся, что удастся выйти на более позитивную траекторию", – сказал Песков, подчеркнув, что подведение итогов президентства Обамы является внутренним делом США.Как писали Dni.Ru, Вашингтон стал инициатором нового витка ухудшения двухсторонних отношений между Россией и США после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Ряд высокопоставленных американских чиновников и политиков обвинили Москву во влиянии на выборные процессы с целью дискредитации кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Более того, США ввели новые санкции против России, а также выслали из страны в конце декабря 2016 года более 30 российских дипломатов и членов их семей. Москва отвергла все обвинения в свой адрес и назвала действия уходящей администрации контрпродуктивными.Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление Дональду Трампу. Глава российского государства выразил надежду, что с приходом в Белый дом нового президента кризис во взаимоотношениях двух стран будет преодолен.

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