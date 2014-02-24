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Кремль признали непричастным к итогам выборов в США

30 декабря 2016, пятница, 09:31 – ИА СОЧИ-24

Кремль признали непричастным к итогам выборов в США
Кремль признали непричастным к итогам выборов в США
Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования.
"Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств", – сообщается в аккаунте Wilileaks в социальной сети Twitter.Также представители организации прокомментировали и новый пакет санкций, согласно которому из США были высланы 35 российских дипломатов, сообщает газета "Известия". В частности, по мнению Wikileaks, такие меры являются нарушением Венской конвенции.Между тем спецслужбы Соединенных Штатов опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Согласно документу, Кремль проводит хакерские диверсии как против властей США, так и против американского народа.По мнению спецслужб, нападения на американские сервера якобы проводились в рамках десятилетней хакерской программы, направленной на разрушение инфраструктуры страны. Также ФБР и АНБ обвинили Россию в атаках на политические организации, университеты и так далее.В Соединенных Штатах предположили, что за взломами стоят две известные хакерские организации. "Первая постоянная известная угроза APT 28", она же группа Fancy Bear, атаковала сервера Демократической партии летом 2015 года, а APT 89 – Cozy Bear – весной 2016 года. Также ФБР и АНБ отметили, что российские хакеры провели "разрушительные атаки" и на другие страны.
Напомним, Соединенные Штаты приняли новый пакет антироссийских санкций в качестве ответа на кибератаки Кремля на правительственные сервера. Согласно документу, более 30 российских дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявили в администрации президента. При этом Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся публично объявленными мерами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:29
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сегодня, 08:58
Как крушение Ту-154 ударит по российской экономике

Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»

сегодня, 08:45
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