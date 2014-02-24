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Криминальный путь беглеца Вороненкова

27 февраля 2017, понедельник, 11:01 – ИА СОЧИ-24

Криминальный путь беглеца Вороненкова
Криминальный путь беглеца Вороненкова
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший в Киев после возбуждения в отношении него в Москве уголовного дела, оказался преступником со стажем. По информации СМИ, следы политика в криминальных схемах тянутся с 90-х.
Банда из четырех "оборотней в погонах" в 1998 году ограбила рязанское сельскохозяйственное предприятие "Тепличный комбинат", сообщает Life.ru. Двое преступников заковали в наручники охранника организации, третий в это время складывал в пакеты пачки денег. На шухере остался тогда еще старший лейтенант юстиции Денис Вороненков.На шум в "Тепличном комбинате" прибежал друг и сосед будущего депутата Роман Сапунов. "Навстречу мне выбегает закованный в наручники коллега и кричит: "Роман, нас грабят!" Затем я увидел мужчину, убегающего в поле с мешком в руке, побежал за ним, но охранник мне сообщил, что один из нападающих находится в машине. Я направился к ней и обнаружил на водительском кресле Дениса Вороненкова", – рассказал он.Спустя некоторое время выяснилось, что все задержанные – военные либо сотрудники правоохранительных органов. Они украли 20 тысяч рублей. Для сравнения: зарплата полицейского в то время составляла примерно 450 рублей. Однако разбирательство прекратили с минимальными последствиями для "оборотней в погонах", а уголовное дело в отношении будущего депутата и вовсе закрыли за отсутствием состава преступления. В 2007 году уже профессор, доцент Юридического института Денис Вороненков участвовал в рейдерском захвате четырех элитных домов на Рублевке. Вместе с другими представителями органов он вступил в переговоры с директором охранного предприятия Василием Ивановым."У меня сложилось впечатление, что Вороненков – один из главных персонажей и руководителей этой банды. Подходили люди к нему, советовались, как поступать, как отвечать, как действовать", – заявил Иванов.Примечательно, что заместителем руководителя ЧОПа был бывший друг Вороненкова Роман Сапунов. Именно он опознал профессора на переговорах, из-за чего тому пришлось ретироваться и оставить хозяев коттеджей в покое. В 2014 году в отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". По данным следствия, он участвовал в махинациях с особняком в центре Москвы. Спустя три года депутата объявили в федеральный розыск, после чего он вместе с женой Марией Максаковой скрылся на территории Украины.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево

Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru..»

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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

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