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Кровожадная панда растерзала козу

27 февраля 2017, понедельник, 18:16 – ИА СОЧИ-24

Кровожадная панда растерзала козу
Кровожадная панда растерзала козу
В провинции Сычуань на юго-западе Китая дикая панда напала на деревенскую козу. Черно-белый "мишка" съел парнокопытное.
Инцидент произошел в городе Лэшань. Местные
жители заметили панду, которая спустилась с гор и прогуливалась
около 20 минут. Затем животное растерзало деревенскую козу.
Очевидцы сообщили о происшествии сотрудникам Бюро лесного хозяйства уезда Мабянь. Специалисты выехали на место
и собрали образцы экскрементов панды. Выяснилось,
что съеденная коза принадлежала одному из местных жителей, сообщает агентство China Plus News.
Дикую панду вскоре нашли неподалеку
от населенных пунктов. Животное на этот раз вело себя спокойно, отдыхая
в кустах. В лесном департаменте сообщили, что панда
вернулась в лес.
Хэштэг "дикая панда съела козу" пользуется большой популярностью
в Сети. Он набрал около 1,75 миллиона просмотров в микроблоге Вэйбо.
Многие пользователи были удивлены тем, что панда ест мясо, а тем более нападет
на других животных.
Специалисты отмечают, что несмотря на то, что
сейчас большинство панд являются травоядными, их предки ели мясо. Поэтому у
современных животных сохранился этот древний инстинкт. Зафиксированы
случаи, когда панды наряду с вегетарианской пищей ели яйца, насекомых, мелких птиц
и зверьков.
В свою очередь, зоолог московского зоопарка Игорь Егоров скептически отнесся
к новости о съеденной пандой козе. Он предположил, что парнокопытное
стало жертвой хищника. "Может, на панду списали то, что
сделал хищный зверь. Не бывает случаев, когда животное, которое
употребляет только растительную пищу, решило перейти на животный
корм", – цитирует Егорова Life.
Отметим, что большинство людей считают панд милыми и безобидными
животными. Однако нападения этих пушистых черно-белых "мишек" на человека тоже случаются.
Так, в конце 2016 года самка панды напала на сотрудника центра
по охране и исследованию больших панд в китайской провинции
Сычуань, сломав ему обе руки.
Большая панда является исчезающим видом и находится в Китае
под особой защитой государства. Отправка животных в качестве подарка в различные страны
уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
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Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

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вчера, 21:28
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вчера, 20:43
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вчера, 20:28
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