Круизный лайнер накрыл "девятый вал"

На YouTube набирает популярность видеозапись шторма с борта круизного лайнера Anthem of the Seas. Морские путешественники запечатлели "девятый вал". Во время шторма каюта, откуда велась съемка, на несколько секунд оказалась полностью под водой. "Это ужасно", – кричит в этот момент один из пассажиров лайнера. Видео посмотрели больше 15 тысяч человек.
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из Шурыгиной сделал звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие...»
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из Шурыгиной сделал звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие...»