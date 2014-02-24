Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

26 декабря 2016, понедельник, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

Водолазы нашли в Черном море обломки потерпевшего крушение 25 декабря самолета Минобороны Ту-154. Крупные части лайнера находятся на глубине 27 метров в миле от берега.Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС продолжают работу в районе авиакатастрофыв Сочи. Ими обнаружены крупные обломки Ту-154, в том числе и фюзеляж.Части лайнера находятся на глубине 27 метров на расстоянии милиот берега по направлению от взлетной полосы.Под воду спустилась перваягруппа водолазов. "На место направлен аппарат"Фалькон" для обследования местности, по результатамобследования будет приниматься решение об их подъеме", – цитирует РИА Новости ЮРПСОМЧС России.По словам начальникапоисково-спасательного отряда Андрея Пазыныча, там же водолазы надеются обнаружить и черные ящики, которые могут пролить свет на причины крушения самолетаМинобороны. "Если не будут мешать погодные условия, то работы займут четыре-пятьдней", – передает слова сотрудника МЧС "Московский Комсомолец". Главное сейчас, по его мнению, спасателям необходимо исследовать крупную часть разбившегося Ту-154. Этонужно, чтобы понимать, как действовать дальше.Какписали Dni.Ru, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию.На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбляпесни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известныйврач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент РоссииВладимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбужденоуголовное дело.

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