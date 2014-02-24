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Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

26 декабря 2016, понедельник, 15:43 – ИА СОЧИ-24

Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров
Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров
Водолазы нашли в Черном море обломки потерпевшего крушение 25 декабря самолета Минобороны Ту-154. Крупные части лайнера находятся на глубине 27 метров в миле от берега.
Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС продолжают работу в районе авиакатастрофы
в Сочи. Ими обнаружены крупные обломки Ту-154, в том числе и фюзеляж.
Части лайнера находятся на глубине 27 метров на расстоянии мили
от берега по направлению от взлетной полосы.
Под воду спустилась первая
группа водолазов. "На место направлен аппарат
"Фалькон" для обследования местности, по результатам
обследования будет приниматься решение об их подъеме", – цитирует РИА Новости ЮРПСО
МЧС России.
По словам начальника
поисково-спасательного отряда Андрея Пазыныча, там же водолазы надеются обнаружить и черные ящики, которые могут пролить свет на причины крушения самолета
Минобороны. "Если не будут мешать погодные условия, то работы займут четыре-пять
дней", – передает слова сотрудника МЧС "Московский Комсомолец". Главное сейчас, по его мнению, спасателям необходимо исследовать крупную часть разбившегося Ту-154. Это
нужно, чтобы понимать, как действовать дальше.Как
писали Dni.Ru, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25
декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию.
На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля
песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный
врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России
Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено
уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»

сегодня, 22:00
Как наживаются на крушении Ту-154

Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»

сегодня, 21:30
Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

сегодня, 21:29
Володин рассказал о бюджете Союзного государства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей...»

сегодня, 21:16
В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»

сегодня, 21:00
Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы..»

сегодня, 20:58
Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

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