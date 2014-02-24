Крупных собак разрешили оставить в квартирах

Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что москвичам могут запретить держать дома собак крупных пород, не соответствует действительности, заявила депутат Московской городской думы, глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова. "Мы подобную идею не обсуждали и предлагать не собираемся", – цитирует РИАМО парламентария. Она рассказала, что речь шла о запрете на содержание в квартирах крупных диких, а не домашних животных – тигров, львов, приматов.
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Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»