Кто и как наживается на "Евровидении"

22 марта 2017, среда, 22:16 – ИА СОЧИ-24



Кто и как наживается на "Евровидении"

"Евровидение" превратилось из конкурса песни и талантов в машину по зарабатыванию больших денег. Успех гарантирован только при наличии скандала: будь это бородатая женщина или мужчина с накладной грудью.В 50-х годы прошлого века, когда "Евровидение"только зарождалось и глаза его организаторов еще не горели блеском наживы, а миллионыфунтов, франков и немецких марок не жгли карманы исполнителям и их продюсерам,задачи конкурса кардинально отличались от нынешних. Конечно, и тогда финансоваясоставляющая шоу имела значение, но, прежде всего, речь шла о поиске настоящихталантов в европейских странах.Ни секрет, что "Евровидение" серьезно повлияло наизвестность участвовавших в нем артистов. Например, легендарная группа ABBA ипевица Селин Дион стали всемирно известными после триумфальных выступлений напесенном фестивале. И эта популярность была не однодневной, как, скажем, убородатой Кончиты Вурс или Верки Сердючки, которые благодаря эпатажу заработалибольшие деньги и ушли со сцены. Ушли не потому что устали, а из-за отсутствияна них спроса.Получается, что "Евровидение" опустилось сейчас добанального извлечения "быстрых" денег из скандалов и выворачиваниягрязного белья. Не говоря уже о том, что конкурс из песенного превратился вполитический. Да и деньги вокруг него крутятся немалые, правда, не все цифрыесть в открытом доступе. Организатор конкурса – Европейский вещательный союз, внего входят 73 телекомпании из 56 стран мира, причем, не только европейские. Каждаяиз них вносит свой годовой взнос на право трансляции "Евровидения", онне одинаков для всех. Самый большие вложения делают развитые европейские страны– порядка 400 тысяч евро.Из общего котла ЕВС оплачиваются, в том числе, и расходы напроведение конкурсов в конкретной стране. Но и сама страна тоже вносит лепту изсвоего бюджета в организацию у себя "Евровидения" плюс к этому дополнительнопривлекая спонсоров. Расходы могут быть очень разными: от 5 миллионов долларов домиллиарда. К примеру, в Азербайджане в 2012 году стоимость"Евровидения" оказалась чудовищной: государство потратило 46миллионов долларов на подготовку концертов, еще 131 миллион на строительствоконцертного зала. Общая стоимость конкурса достигла 800 миллионов долларов.Россия в 2005 году выделила на проведение "Евровидения" около 12миллионов долларов.Принимать у себя "Евровидения" – удовольствие не из дешевыхи с каждым годом, по мере развития технологий, стоимость сметы увеличивается.Подготовка к конкурсу на Украине ознаменовалась кадровыми скандалами ифинансовыми разборками. Сначала говорили о том, что конкурс в Незалежной вообщеможет не состояться из-за банального отсутствия денег. Потом деньги нашлись, ноза последние четыре месяца принимающая страна дважды меняла организаторовпроведения шоу.Из-за отставания от графика в декабре 2016 года Национальнаятелекомпания Украины пригласила нового куратора – антикризисного менеджераПавла Грицака, но почему-то с приходом Грицака смета выросла на 50% до 15миллионов долларов. Вскоре поползли слухи о том, что подготовка к мероприятиютормозится из-за стремления организаторов распределить между собой денежныепотоки.Распилить бюджет конкурса на стадии подготовки – это лишьодин из способов неплохого заработка на "Евровидении". Музыкальныепродюсеры и воротилы шоу-бизнеса из любой страны могут озолотиться благодаряшоу. Для этого не нужно искать таланты, достаточно пристегнуть объемную женскуюгрудь к мужчине, надев на него женское платье или выпустить на сцену женщину сбородой. Какие-то необыкновенные вокальные данные при этом даже и не нужны. Скандалв любом случае обеспечен, а, значит, и огромное внимание со стороны публики:"Евровидение" ежегодно смотрят 600 миллионов зрителей во всем мире.После этого исполнителя даже не нужно раскручивать в прессеи на телевидении – о нем напишут и расскажут без этих условностей. Контракты,гастроли, показы, реклама и прочие абсолютно легальные способы пополнить кошелекпомогут один-два, а, может даже, и три года оставаться в тренде популярности и загребатьденьги лопатой.Сегодня сотни людей рассматривают "Евровидение"исключительно как бизнес, тысячи – принимают участие в его организации, миллионыпризнают, что конкурс превратился в политический инструмент. Но при этом"Евровидение" все равно остается красочным и запоминающимся шоу. Ашоу, как известно, должно продолжаться…

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