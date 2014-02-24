Кто из россиян потеряет работу в 2017 году

22 декабря 2016, четверг, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Кто из россиян потеряет работу в 2017 году

Автоматизация приводит к сокращению рабочих мест по некоторым профессиям на российском рынке труда. По мнению экспертов, в 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов.По данным портала Superjob, в целом число вакансий в Россиив 2016 году увеличилось на 47%. Эксперты полагают, что в 2017-м наиболее востребованными на рынке труда останутся веб– и мобильные разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Заработная плата у представителей этих профессий растет, и, по мнению исследователей, далее эта тенденция будет усиливаться, пишет газета "Известия".Самые незавидные перспективы по итогам 2016 года у бухгалтеров с небольшим опытом работы. По данным Superjob, уже сейчас реальный спрос на нихснижается, компании сокращают количество бухгалтерских подразделений. Ожидается, что к 2020 году число предложений на рынке труда для представителей этой профессии может уменьшиться втрое. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с переходом на электронный документооборот.Развитие автоматизации привело к снижению спроса на сотрудников контакт– и колл-центров, а также специалистов по обработке информации. В 2017 году необходимость в таких специалистах снизится на 70%.По мнению Алены Владимирской, главы HR-сервиса "Антирабство", в будущем году под сокращение попадут прежде всего сотрудники банков – порядка 30%. Кроме того, увольнение грозит бухгалтерам с низкой квалификацией. Работу могут потерять также переводчики и частично таксисты. Труд таких специалистов будет автоматизирован, поскольку приложения выполняют их функции эффективнее, считает Владимирская."В 2017 году массовых сокращений в рекламе, маркетинге и пиаре не будет. Более того, с февраля мы ожидаем резкий рост найма. Большинство компаний планируют вырасти на 10–15% и вернуть штат докризисных масштабов", – передает слова Владимирской Life.ru.

СОЧИ 24