Кто из россиян потеряет работу в 2017 году

Автоматизация приводит к сокращению рабочих мест по некоторым профессиям на российском рынке труда. По мнению экспертов, в 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов. По данным портала Superjob, в целом число вакансий в России
в 2016 году увеличилось на 47%. Эксперты полагают, что в 2017-м наиболее востребованными на рынке труда останутся веб– и мобильные разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Заработная плата у представителей этих профессий растет, и, по мнению исследователей, далее эта тенденция будет усиливаться, пишет газета "Известия".Самые незавидные перспективы по итогам 2016 года у бухгалтеров с небольшим опытом работы. По данным Superjob, уже сейчас реальный спрос на них снижается, компании сокращают количество бухгалтерских подразделений. Ожидается, что к 2020 году число предложений на рынке труда для представителей этой профессии может уменьшиться втрое. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с переходом на электронный документооборот.Развитие автоматизации привело к снижению спроса на сотрудников контакт– и колл-центров, а также специалистов по обработке информации. В 2017 году необходимость в таких специалистах снизится на 70%.По мнению Алены Владимирской, главы HR-сервиса "Антирабство", в будущем году под сокращение попадут прежде всего сотрудники банков – порядка 30%. Кроме того, увольнение грозит бухгалтерам с низкой квалификацией. Работу могут потерять также переводчики и частично таксисты. Труд таких специалистов будет автоматизирован, поскольку приложения выполняют их функции эффективнее, считает Владимирская."В 2017 году массовых сокращений в рекламе, маркетинге и пиаре не будет. Более того, с февраля мы ожидаем резкий рост найма. Большинство компаний планируют вырасти на 10–15% и вернуть штат докризисных масштабов", – передает слова Владимирской Life.ru.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»